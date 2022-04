Ignacio Cabeza del Salvador: "No hemos detectado fraude por ahora en las adjudicaciones covid"

Ignacio Cabeza del Salvador (Zaragoza, 1957) se ha desempeñado durante los tres últimas décadas como auditor en la (Zaragoza, 1957) se ha desempeñado durante los tres últimas décadas como auditor en la Cámara de Comptos , la institución que vela por el buen manejo del dinero público navarro desde hace siete siglos. A Cabeza del Salvador le tocó sumergirse en las polémicas cuentas de la construcción de la Autovía a Guipúzcoa e investigar si el Gobierno foral ejercía o no la función de control en la extinta Caja Navarra. Sonríe al recordar que un antiguo presidente de Comptos le advirtió que con su trabajo no iba a hacer precisamente amigos. Ahora, tras un paréntesis de tres años prejubilado, el veterano auditor acepta la propuesta del Parlamento y regresa para presidir Comptos durante seis años.

¿De verdad no anhelaba cruzar por última vez el arco puntiagudo de esta casa y dedicarle un íntimo corte de mangas a todos sus informes y cuentas?

Sarna con gusto no pica. Como funcionario del Montepío estaba ya prejubilado y en los últimos tres años me he dedicado a otras ocupaciones no remuneradas, entre las que destaca la presidencia de la Fundación FIASEP, orientada a la promoción de la auditoría en el sector público y a la formación en ese ámbito. Pero ha surgido la propuesta de dirigir Comptos. En un principio me chocó, pero he decidido coger el toro por los cuernos. Conozco la casa y vengo con ilusión y ganas de intentar hacerlo lo mejor posible.

¿Le pesa que su nombramiento no haya tenido el respaldo unánime de los grupos del Parlamento al no haberse consensuado con Navarra Suma e Izquierda-Ezkerra?

Lógicamente hubiera preferido unanimidad, pero admito los parámetros políticos que hay. En todo caso, también doy gracias a que no ha habido ningún voto en contra.

Asun Olaechea, la anterior presidenta de Comptos, denunció la falta de medios humanos. ¿Tiene solución para ello?

El problema es que en el mandato de Asun Olaechea se ha jubilado mucha gente y, además, con peso dentro de la institución; no lo digo lógicamente por mí, sino por compañeros como Luis Ordoqui, Jesús Muruzábal..., personas de mucha trayectoria y años. También se han jubilado varios técnicos de auditoría que llevaban tiempo. Eso ha obligado a ofertar varias plazas, pero las oposiciones llevan su tiempo.

Extraña que para dos plazas de auditor de Comptos no se presentara ningún candidato en las dos primeras convocatorias y sólo dos personas lo hayan hecho en la tercera. ¿Tan poco atractivo resulta este trabajo?

No hay cantera para auditores de Comptos. Entre otras cosas, porque el temario de la oposición es muy específico, muy concreto de esta institución, y el opositor lo que busca es alternativas, por lo que es más factible que se prepare las de Hacienda, que salen todos los años. De momento, la oposición de auditores se sigue celebrando y en la de técnicos hay tres personas que han superado ya las pruebas y se incorporarán la semana que viene, aunque quedan otras tres plazas por convocar. He vuelto con la idea de estudiar la dimensión actual de plantilla y de analizar cuál es la óptima.

¿Acaso está pensando en un nuevo jefe de gabinete nada más aterrizar en el puesto, como el Defensor del Pueblo?

No conozco exactamente las circunstancias del Defensor, por lo que no puedo opinar. Sí le puedo decir que en la plantilla de Comptos está prevista la figura de un jefe de gabinete, pero no se va a cubrir. Una vez que analicemos todas las necesidades, si se viera que hace falta, me lo replantearía. Pero ahora, desde luego, no lo vamos a hacer.

PANDEMIA Y ADJUDICACIONES

¿Le sorprende el alcance del fraude en las adjudicaciones directas para compra de material sanitario que han sucedido en Madrid durante la pandemia?

En época de crisis los controles se relajan y el fraude y la corrupción suelen aflorar. Esa es una advertencia que ya nos ha hecho la asociación mundial de Tribunales de Cuentas. En Navarra, tenemos la suerte de que contamos con un control interno muy potente, tanto en la Administración foral, como en los ayuntamientos, que están vigilantes. También la Cámara de Comptos ha hecho un trabajo sobre los seis primeros meses de la Covid y no se ha detectado fraude, ni problema alguno, aunque el riesgo existe.

¿Considera prioritario completar ese estudio sobre las compras de material sanitario en Navarra visto lo de otros lugares?

Se ha auditado un período y de lo que hemos visto estamos tranquilos, pero queda revisar todo lo correspondiente a 2021. Es importante hacerlo, pues, como decía, hay advertencias por todos los lados de que debemos extremar los controles.

¿Le pesa de algún modo haber sido propuesto para el cargo por el Gobierno a la hora de revisar sus adjudicaciones?

En absoluto. Cuando a mí me proponen ser presidente de Comptos pongo sobre la mesa que soy un profesional y que me voy a regir por la independencia y la imparcialidad.

Más allá del auditor, ¿se indigna usted como ciudadano y contribuyente por los comportamientos de quienes se han aprovechado de una pandemia para lucrarse?

Si se confirman los hechos denunciados, me parece una situación muy desagradable. El ciudadano de a pie no puede ni debe admitir eso. Pero, por desgracia, es lo que tenemos.

¿Es el momento de dar una vuelta de tuerca a la Ley de Contratos?

La Ley de Contratos no previó nunca que pudiera existir una pandemia y que en quince días iba a ser necesario comprar todo lo que hizo falta. Posiblemente haya que dar una vuelta a la normativa y fijar unos protocolos de actuación ante situaciones de estas, pues no es descartable que vuelvan a repetirse. Lo mismo pasa con todo lo referido a subvenciones de emergencia.

¿Se fija un tribunal de cuentas sólo en protocolos y legalidad o también puede hacer observaciones sobre ética y estética, como cuando aparecen mujeres, maridos, cuñados y amigos alrededor de los contratos y adjudicaciones?

Podemos hacerlo, pero es difícil, ya que no tienes por qué conocer los apellidos de todo el mundo y menos si se trata de amigos. En esos casos posiblemente sois los periodistas quienes mejor papel hacéis.

¿Se van a resentir los ayuntamientos en sus cuentas por la escalada de precios en la luz y los combustibles?

Por suerte, nuestros ayuntamientos han respondido perfectamente desde la crisis de 2008 hasta ahora. Son un ejemplo de Administración que ha sabido responder, pese a que ha tenido que gastar más dinero para hacer frente a esas necesidades. Su estructura hoy está bastante asentada y su endeudamiento, muy bien situado. Es verdad que ahora se les presenta un problema con el coste energético. En la crisis de 2008 ya vimos casos de ayuntamientos, no tanto en Navarra como en otros lugares, que tuvieron que cerrar sus piscinas cubiertas por el gasto que suponía mantenerlas abiertas. Pero no sólo la luz. También el servicio de transporte se les va a encarecer mucho.

30 años auditando las cuentas navarras. ¿Qué asuntos recuerda más peliagudos?

Recuerdo la revisión de los contratos de la autovía y asuntos delicados en algún que otro ayuntamiento.

¿Y su papel en la investigación sobre Caja Navarra?

Fue un informe sobre el control que el Gobierno de Navarra, como entidad aforada, ejercía sobre Caja Navarra. Y la conclusión fue que no se ejercía ya que esa función se había delegado en el Banco de España.

Vamos, que no dio lugar a que se enemistara con Miguel Sanz por este asunto.

No, qué va. A Miguel Sanz le hice la primera auditoría en su pueblo, Corella, cuando él era alcalde. Y desde entonces tengo una relación amable con él.

¿Dónde va a poner el foco fiscalizador el nuevo presidente de Comptos?

Ahora, gracias a los fondos europeos, se está produciendo un cambio en la gestión pública, más orientado a la consecución de objetivos y de hitos. Esa consecución de objetivos se va a hacer extensiva a toda la gestión pública, por lo que vamos a poner el foco más en los objetivos, la eficacia social del gasto, pero sin olvidar la legalidad.

Europa ha obligado a España a atajar la precariedad en el empleo público, aunque Comptos lleva años denunciando este asunto. ¿Los políticos navarros hacen oídos sordos a sus recomendaciones?

No tenemos más poder que el de la palabra y nuestro altavoz para que se conozca son los medios de comunicación. Pero la recomendación sobre la temporalidad en el empleo hay que contextualizarla, ya que en la situación que nos ha tocado vivir, sobre todo en el ámbito sanitario, ha habido que echar mano de todos. Pero se están dando ya pasos, un 50% de temporalidad es inasumible.

Navarra va a financiar un proyecto de coche eléctrico que se comió unos 20 millones de euros en ayudas del Ministerio de Industria y el Gobierno Vasco. ¿Hay que ser más prudente en la financiación de este tipo de proyectos tras lo ocurrido con Davalor?

Desconozco los detalles del expediente administrativo relativo a ese proyecto. No obstante, sí quiero destacar que la concesión de ayudas para proyectos innovadores siempre tiene riesgos para la administración. Así que hay que extremar la prudencia y hacer un seguimiento y control, tanto sobre la actividad de la empresa como sobre el desarrollo del proyecto y resto de requisitos de las bases de concesión. Todo ello sin olvidar la importancia de la inversión en investigación y ciencia, en este caso referido a la movilidad urbana, como se está poniendo de relieve en la actual situación de crisis.

Desde Zufía a Olaechea, pinceladas de 5 presidentes

Ignacio Cabeza del Salvador es el sexto presidente de la historia moderna de la Cámara de Comptos y ha trabajado a las órdenes de todos los anteriores. ¿Cómo recuerda los inicios, con Mariano Zufía?

A parte de ser una bellísima persona, Zufía creó la Cámara de Comptos. Ese es su mayor legado. Puso empeño en que Comptos fuese una institución unipersonal, no colegiada. Y ese ha sido uno de los mayores aciertos en el funcionamiento de esta institución.

¿Qué tal fue con Patxi Tuñón?

Él se encargó de consolidar Comptos y además abrió las puertas a trabajos que hasta entonces no habíamos hecho, como las auditorías sobre las grandes obras públicas, que en aquella época de mayor bonanza económica comenzaron a cobrar auge.

¿Qué puede decir del tiempo con Luis Muñoz?

Tuvo la suerte de que su presidencia, a lo largo de dos mandatos, coincidió con una buena época económica. En ese contexto todos pudimos trabajar de una manera más cómoda que cuando hay una crisis de por medio.

Una bonanza que ya no acompañó con Helio Robleda...

Así es, su mandato coincidió con una crisis económica importante y tuvimos que afrontar trabajos complicados desde el punto de vista social y con ciudadanos que sufrían las consecuencias económicas.

¿Y con la última presidenta, Asun Olaechea?

Con ella he coincidido menos tiempo. Le ha tocado la renovación de la Cámara ya que en estos años se ha jubilado prácticamente media plantilla.

Por cierto, el retrato del expresidente de Comptos Helio Robleda costó 6.000 euros. ¿Habrá lienzo para Asun Olaechea?

Ella también tiene que decidir si lo quiere o no y (ríe) habrá que mirar si hay partida en el presupuesto de la Cámara.