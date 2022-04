El agro, crítico ante una PAC que les exige en temas ambientales

Los agricultores y ganaderos navarros se muestran muy escépticos y críticos con los cambios que trae la Política Agraria Comunitaria (PAC), el conjunto de normas de obligado cumplimiento para recibir ayudas de la Unión Europea. A la Comunidad foral llegan cada año casi 100 millones de euros que van a parar a unos 11.000 propietarios de terrenos agrarios. La nueva PAC -que se prevé que entre en vigor el 1 de enero del próximo año y se mantenga hasta final de 2029- no está todavía cerrada pero ha dejado claro que aprieta todavía más a los productores en exigencias medioambientales.

El sindicatoha recorrido desde febrero dieciséis localidades navarras para ofrecer charlas que arrojen luz a las nuevas medidas que se perfilan, aunque no estarán cerradas hasta final de junio. De momento, la UE ya ha puesto objeciones al Plan Estratégico de PAC enviado por España. Pide más y mayores compromisos medioambientales para darle el visto bueno, lo que no ha caído como un jarro de agua fría en un sector que considera que la UE se excede en exigencias a los productores europeos y carece de celo alguno para requerir a los alimentos que entran en territorio europeo, como mínimo, las mismas normas ambientales en su cultivo.

A la espera de cómo evolucionan las medidas, unas 400 personas han asistido a estas reuniones. “Lo que se palpa en el sector es mucha incertidumbre y crítica porque, por ejemplo, medidas ambientales que antes eran voluntarias ahora pasan a ser obligatorias y, además, se añaden otras medidas ambientales sin asegurar la sostenibilidad económica”, afirma el director de Sectores, Proyectos e Innovación de UAGN, Iñaki Mendióroz.

La agricultora cerealista de Orísoain y vocal de la Junta Permanente de UAGN, Begoña Liberal, considera que la nueva PAC presenta una carencia clave: la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. “La sostenibilidad de la que tanto habla la UE hay que entenderla con tres patas: medioambiental, social y económica. Y en una silla de tres patas si falla una se cae todo el equipo. Con esta PAC podemos ser los primeros de la clase a nivel ambiental pero es triste porque seremos los últimos alumnos”.

CLAVES

​

1 Los ’ecoesquemas’: nuevas prácticas medioambientales con dudas sobre su rentabilidad. Son 7 prácticas consideradas positivas medio ambientalmente. El productor puede elegir la que mejor le convenga para cada parcela en función del cultivo y, por ellas, recibirá un dinero. Por ejemplo, elegir la siembra directa (sin mover la tierra) para sembrar trigo. No es obligatorio hacer los ecoesquemas, pero no cumplir esas prácticas supone perder ingresos. “No tenemos nada claro de que esta figura nueva que trae la PAC sea beneficiosas a título económico para los productores”, valora Iñaki Mendióroz.



2 Obligación de un cuaderno digital con datos en tiempo real que Agricultura puede inspeccionar. Otra novedad es el llamad sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas (Siex), un cuaderno digital que los productores deberán llevar al día con los datos de cultivos y producciones en cada parcela, así como los registros de empleo de fertilizantes y fitosanitarios en cada explotación, planes de gestión de riego, entre otros asuntos. Se prevé que entre en vigor el 1 de enero del 2023. “Esto va a suponer un mayor trabajo bestial y nos parece que el plazo es muy corto para que los productores se adapten y se familiaricen con el programa”, valora Mendióroz.



3 La convergencia, en casi toda Navarra es a la baja. La nueva PAC cambia la regionalización de los derechos de pago. De 50 regiones en España se pasa a 20 y en Navarra, casi todas las medias regionales bajan. “Supongamos que se tiene un derecho de 200 en el entorno de su media regional en el actual periodo (no converge o muy poco) y que su nueva media sea 150, por lo que el nuevo efecto en su derecho de la convergencia será a la baja. Será una convergencia mas intensa que antes y negativa porque es perder dinero”, comenta Mendióroz, quien dice que la convergencia será progresiva (se pretende que los derechos por debajo de la media lleguen al 85% del valor medio en 2026).