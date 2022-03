El arzobispo de Pamplona reivindica en la misa de Javier la importancia de la reconciliación

arzobispo de Pamplona y obispo de Francisco Pérez, ha reivindicado este sábado 12 de marzo el "perdón" y ha afirmado que "si algo está necesitando nuestra sociedad es la reconciliación". Elde Tudela , ha reivindicado este sábado 12 de marzo el "" y ha afirmado que "si algo está necesitando nuestra sociedad es la".

homilía en la explanada del Castillo de segundas , Pérez ha señalado que "todos nos hemos acercado buscando dar razones a nuestro corazón que busca y quiere respuestas ante las circunstancias de nuestra vida". Y ha destacado que "el amor misericordioso, es decir, el perdonar y el sentir el perdón, es de un calado tal que provoca la paz y la fraternidad que tanto anhelamos". Durante sudelde Javier , en el marco de las Javieradas de 2022 , Pérez ha señalado que "todos nos hemos acercado buscando dar razones a nuestro corazón que busca y quiere respuestas ante las circunstancias de nuestra vida". Y ha destacado que "el amor misericordioso, es decir, el perdonar y el sentir el perdón, es de un calado tal que provoca la paz y la fraternidad que tanto anhelamos".

Francisco Pérez ha recordado que este sábado se cumple el 400 aniversario de la canonización de San Francisco Javier , el 12 de marzo de 1622. "Nos hace recordar que la fama pasa y tiene poco recorrido, sin embargo, la santidad es una gracia que tiene su origen en el amor de Dios y esta gracia llega hasta la vida eterna", ha recalcado.

El arzobispo de Pamplona ha resaltado que San Francisco Javier, cuando "sufrió, por envidia, maltrato verbal producto de las mentiras y persecuciones que incitaban a hacerle perder su reputación", "aprendió, en todo, a perdonar porque en su corazón sólo tenía una enseñanza y una fuerza especial que era la que recibía de Jesucristo y su evangelio".

"No hay auténtico amor si no hay un corazón que sabe pedir perdón y sabe perdonar", ha insistido el religioso, que ha lamentado que "para muchos, este modo de proceder es un escándalo; no se entiende puesto que se piensa que pedir perdón y perdonar es de cobardes". "El perdón no sólo humaniza sino que es la mejor medicina para el corazón roto y destrozado puesto que pasa, si ha vivido el perdón, a ser un corazón renovado y salvado", ha defendido.

"Si algo está necesitando nuestra sociedad es la reconciliación y ésta se convertiría en la mejor medicina para el corazón angustiado, miedoso y traumatizado para transformarse en un corazón liberado, resuelto y amoroso", ha asegurado.

Francisco Pérez ha destacado que "Jesucristo pagó el castigo por los pecados que cometimos en nuestra ignorancia e incluso por los pecados que cometimos deliberadamente" y, a su vez, "nos indicó que la mejor partida ganada es cuando sabemos que no sólo hemos sido perdonados sino que perdonamos a quien nos ha ofendido".