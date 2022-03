Santos: "Es imprevisible cuántas personas ucranianas van a llegar a Navarra"

cuántas personas ucranianas van a llegar a Navarra porque existe la red oficial de personas refugiadas y las redes informales de solidaridad que son muy activas en nuestra comunidad". El consejero de Políticas Migratorias, Eduardo Santos , ha explicado que es "imprevisibleporque existe la red oficial de personas refugiadas y las redes informales de solidaridad que son muy activas en nuestra comunidad".

Así lo ha señalado Santos este martes en declaraciones a Efe con motivo de la reunión mantenida con el Ministerio de Inclusión del Gobierno de España y el resto de Comunidades Autónomas, en la que se ha estudiado la situación y se ha tratado de buscar una respuesta coordinada para las personas que lleguen de Ucrania.

ACNUR calcula que hay en torno a 650.000 refugiados y que según avance el conflicto entre Rusia y Ucrania, podrían llegar a ser 4 millones, ha apuntado el consejero que ha añadido que para ello, la UE activará un mecanismo de protección internacional por el que cada persona que llegue desde Ucrania a la UE tendrá los derechos de ciudadanía durante al menos un año.

El consejero de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra habla de "una situación sin precedentes" para señalar la dificultad de la gestión de las personas que lleguen.

"España es el 5º país que más ciudadanos ucranianos tiene y lo lógico es que lleguen más refugiados que a otros países. Por un lado está la red oficial, la del Estado, pero lo más probable es que lleguen a Navarra muchos refugiados que serán acogidos por asociaciones o familias", ha explicado.

Por ello el Ejecutivo foral creará este miércoles en su sesión de Gobierno una comisión interdepartamental para que todos los consejeros puedan poner en común los recursos con los que cuentan de cara a la llegada de ciudadanos ucranianos.

"El Estado nos va a pasar un cuestionario para saber con qué recursos contamos, pero no me parece procedente hablar de cifras, no lo tenemos establecido porque puede variar dependiendo de cuánto dure la guerra", ha indicado.

La de este martes ha sido la primera comisión interterritorial de Políticas Migratorias y los gobiernos mantendrán el contacto "porque es un tema del día a día".