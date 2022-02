Santos dice que la Iglesia admite 78 bienes que no son de su propiedad pero que tampoco devolverá

Eduardo Santos, ha cifrado en solo 78 los bienes que la Iglesia en Navarra asume que no son de su propiedad pero que tampoco devolverá porque o bien los ha vendido o alega errores en el registro. El consejero de Políticas Migratorias y Justicia,, ha cifrado en soloporque o bien los ha vendido o alega errores en el registro.

Santos ha recordado que el Gobierno central dispone de un listado de 34.961 fincas inmatriculadas en España entre 1998 y 2015, 1.034 de ellas en Navarra, pero según el listado que el Conferencia Episcopal son solo 2.500 las que tienen una titularidad no acreditada, que el Estado reduce a 1.000 por problemas registrales, 78 en la Comunidad Foral.

Sin embargo, ha advertido, son bienes que no devolverá porque en 49 casos esgrime que han sido ya vendidos, 29 en Eslava y 12 en el Valle de Lónguida, "aunque en 2021 todavía constaba como propietaria del Diócesis de Pamplona", y en ningún caso además admite si antes fueron inmatriculados.

Además en otros 17 bienes de Goizueta y Santesteban faltan datos de identificación y en otros lugres de la comunidad constan 8 que son de otros titules pero estos no figuran.

Tras advertir que el "frenesí inmatriculatorio" ha pedido generar errores diversos, ha destacado que por lo que el Gobierno de Navarra ha apoyado algunos litigios, ha asesorado a las entidades locales y ahora estudiará la posible incidencia de las inmatriculaciones en bienes públicos como los comunales, aunque ha adelantado que será dificultoso y llevará tiempo.

"Hemos mantenido reuniones con la Iglesia en Navarra y tenemos una conversación fluida y cordial, lo que no supone que cada uno no mantengamos nuestro criterio, y el suyo no difiere mucho de la Conferencia Episcopal: Si hay algún problema con alguna inscripción estamos dispuestos a hablarlo", ha dicho Santos

Y ha añadido que habiendo una comisión bilateral, "y si la Diócesis navarra manda un listado de 78 fincas, no tiene mucho sentido que yo me reúna porque me va a trasladar lo mismo", punto en el que ha subrayado que "las conversaciones no suponen un cambio en las posiciones de la Diócesis que es quien tiene inscritos los bienes".

Para Arantza Izurdiaga, de EH Bildu, la Iglesia católica "no ha devuelto ningún bien ni ofrecido devolver ninguno a ningún propietario que no figure en el registro, sino que está revisando o depurando los listados para ver si hay errores, duplicidades o inexactitudes", por lo que ha mostrado su temor a que la "escenificación" del presidente Pedro Sánchez dé "carpetazo a este escándalo monumental", y para evitarlo ha instado al Gobierno foral a cumplir el mandato parlamentario.

Por NA+, Iñaki Iriarte ha negado que la Iglesia haya expoliado a los pueblos y, sin negar que pueda haber un problema, ha subrayado que en los litigios la decisión no corresponde al legislador sino a los tribunales si no se resuelven antes mediante actos de "buena voluntad".

Desde el PSN, Virginia Magdaleno ha recordado que ya en 2017 pidieron al Gobierno del PP un estudio sobre los bienes inmatriculados para dar soluciones a un problema que se creó con una ley también del PP, y ha valorado la tarea del Gobierno foral sin "ninguna actitud sumisa" con la Iglesia, al tiempo que negado "escenificación" alguna por parte del Estado en el "inicio de unos trabajos por la vía del acuerdo" en un tema "muy controvertido".

Blanca Regulez, de Geroa Bai, ha indicado que "parecía un avance la aceptación de la Iglesia de realizar un informe sobre los bienes inmatriculados pero no lo es, no se puede hablar de devoluciones de bienes sino de bienes que dice que no son suyos por diferentes motivos", de ahí las discrepancias entre su listado y el elaborado en Navarra, y así "volvemos a la casilla de salida: No hay un reconocimiento ni una voluntad de devolución de los bienes inmatriculados".