Los 30 millones del nuevo Plan de Inversiones Locales se actualizarán con el IPC

18 enmiendas parciales para los tres proyectos de ley por los que se sacará adelante la nueva financiación. Entre los cambios más destacados, estos 5 grupos han convenido que el fondo del Plan de Inversiones Locales (PIL), cuyo montante previsto era de 30 millones de euros al año, se actualice cada ejercicio con el IPC, atendiendo así además una demanda de la El nuevo modelo de financiación local sigue dando pasos en su tramitación parlamentaria previa a su más que probable aprobación en las próximas semanas. Ayer se cerró el plazo de presentación de enmiendas de los grupos y se conoció que quienes ya acordaron meses atrás este modelo con el Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E) han consensuado ahorapara los tres proyectos de ley por los que se sacará adelante la nueva financiación. Entre los cambios más destacados, estos 5 grupos han convenido que el fondo del, cuyo montante previsto era de 30 millones de euros al año, se actualice cada ejercicio con el IPC, atendiendo así además una demanda de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC). Navarra Suma, muy crítica con este modelo de financiación, ha presentado 38 enmiendas dos de ellas a la totalidad de dos de las leyes a debatir.

“Esperamos que la nueva financiación pueda estar aprobada a mediados de marzo”, aseguraba ayer Jesús Mª Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno foral. Cerrado el plazo de presentación de enmiendas, estas se debatirán y votarán en comisión. Tras ello, las tres leyes forales que articulan esta nueva financiación local (modificación de la Ley de Haciendas Locales, Ley de Transferencias Corrientes y Ley de Transferencias de Capital reguladora del PIL) pasarán ya al pleno del Parlamento donde, al disponer de una amplia mayoría de apoyo, se prevé que puedan quedar aprobadas.

Según expusieron ayer a través de un comunicado conjunto los cinco grupos que apoyan la financiación, “con las 18 enmiendas compartidas se pretende complementar las tres normas que avanzan hacia un modelo de financiación local más justo, solidario y suficiente”. Más en concreto, han presentado 2 enmiendas parciales a la Ley de Haciendas Locales, 4 a la de Transferencias Corrientes, y 12 a la de Transferencias de Capital (PIL).

Destacaron entre todas el acuerdo alcanzado para incrementar desde 2023 con el IPC interanual de Navarra del mes de junio anterior los 30 millones iniciales para 2022 del Fondo de Transferencias de Capital por el que se financia el PIL. En la propuesta del Gobierno, esta cuantía era fija, y ahora se busca aportar una “coherencia con la actualización del Fondo de Transferencias Corrientes (que es de IPC+2)” y “evitar que las inversiones de las entidades locales pierdan poder adquisitivo”.

Otra medida consensuada tiene por objeto eliminar la limitación que se planteaba a la presentación de solicitudes por parte de las entidades locales en materia de inversiones.

Recalcaron estos 5 grupos políticos que “las enmiendas son una apuesta decidida y consensuada que refrenda el nuevo modelo de financiación municipal, que ascenderá este año a 258 millones de euros, 18 más que el año anterior, y que apuesta por un PIL con una cuantía de 30 millones al año que ofrece certidumbre y estabilidad”.

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

38 enmiendas a este modelo de financiación. La Ley de Haciendas Locales recibe 11 enmiendas (10 parciales y 1 a la totalidad), la Ley de Transferencias Corrientes recibe 12 (11 parciales y 1 a la totalidad) y la Ley de Transferencias de Capital recibe 15 parciales. Navarra Suma , por su parte, ha realizadoa este modelo de financiación. La Ley de Haciendas Locales recibe 11 enmiendas (10 parciales y 1 a la totalidad), la Ley de Transferencias Corrientes recibe 12 (11 parciales y 1 a la totalidad) y la Ley de Transferencias de Capital recibe 15 parciales.

La coalición se ha situado frontalmente en contra de este modelo desde que el Gobierno diera a conocer sus líneas generales en octubre. Ayer, recalcó que “se ha elaborado sin contar con NA+, cuyos alcaldes representan al 50% de la población en Navarra, pero tampoco con la FNMC”.

Entre sus enmiendas figuran propuestas para aumentar el Fondo de Transferencias Corrientes a 275 millones, pues “la Hacienda Foral ha visto incrementada su recaudación en un 15%”; que ninguna entidad local reciba menos que lo que hubiera recibido este año con el anterior sistema de financiación; mantener la Carta de Capitalidad de Pamplona y dotar de una a Tudela; o aumentar el PIL a 70 millones al año, pues “antes se aprobaban 200 para 3 años”.

Incorporadas 23 de las 25 demandas planteadas por la FNMC

batería de 25 propuestas de mejora para los 3 textos legales que la sustentarán. Medidas consensuadas en el seno de su Comisión Ejecutiva y de las que, en primera instancia, el Ejecutivo foral hizo suyas un total de 17. Ahora, a través de las enmiendas consensuadas por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e El mismo día en que la FNMC dio el informe favorable a la nueva financiación local en la Comisión Foral de Régimen Local, aportó al Gobierno de Navarra unapara los 3 textos legales que la sustentarán. Medidas consensuadas en el seno de su Comisión Ejecutiva y de las que, en primera instancia, el Ejecutivo foral hizo suyas un total de 17. Ahora, a través de las enmiendas consensuadas por PSN I-E , el Gobierno defiende que “quedan incorporadas 23 de las 25 medidas planteadas”.

Así lo confirmaba ayer el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo. “Hay que agradecer la acogida de parte de nuestras demandas como Federación a la nueva financiación de las entidades locales a los grupos que han apoyado su introducción”, indicó. Sin embargo, quiso remarcar que “aún no se han acabado de recoger todas las propuestas”. “Por ello, pedimos un último esfuerzo para que se acaben introduciendo las que faltan, ya que no sabemos bien cuál es el problema para que no sean tenidas en cuenta”, dijo Castillo.

Las dos demandas no incluidas, según el Gobierno, tienen que ver con el PIL. “No se ha atendido que la variable VAP (valor de aportación de planes de inversiones) solo se calcule sobre el último PIL, y se mantienen los dos anteriores. Tampoco se ha atendido la propuesta de revisar la anchura de calles en el caso de plazas”, explicó Castillo.

Asimismo, quiso remarcar un par de aspectos no apoyados del todo. En el PIL, recalcó que “se ha incluido el alumbrado público, pero a partir del segundo periodo de programación, no en el primero”. Y respecto al Fondo de Transferencias Corrientes, faltaría por atenderse “que se anticipe el valor de referencia de las variables de reparto del fondo para que se puedan conocer con mayor anticipación las cantidades”.

NA+: “Hasta 71 municipios van a perder ingresos”

"Lo que Navarra Suma quiere es que se siga financiando en función a los servicios que dan las entidades locales, y no en función de criterios arbitrarios y políticos”. Así lo aseguró ayer Yolanda Ibáñez, portavoz parlamentaria de NA+ en la comisión de Cohesión Territorial, durante la presentación de las enmiendas de la coalición a las tres leyes que regularán el nuevo modelo de financiación local a partir de este año una vez se aprueben en el pleno del Parlamento.

Y, entre otras críticas al sistema diseñado por el Gobierno de Navarra y apoyado por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, puso el foco en que “un total de 71 municipios (sobre los 272 totales) van a perder ingresos este 2022 respecto a lo que hubieran cobrado si se siguiera aplicando el modelo anterior”. “Representan a más de la mitad de los ciudadanos de Navarra y, si no se hubiera modificado nada, hubieran percibido, en conjunto, unos 7 millones de euros más”, aclaró.

A la vez que aportaba el listado de estos 71 ayuntamientos (ver ejemplos en el apoyo anexo), acusó de “mentir” al consejero Bernardo Ciriza. “Con el nuevo modelo, anunció que sólo Pamplona iba a percibir menos que en 2021, y en ningún caso menos de un 2%. Pero una vez aplicado serán 28 entidades las que van a cobrar menos”, aseguró Ibáñez.

En este sentido, remarcó su rechazo a “un modelo que aumenta la financiación de unos en detrimento de otros”. Un modelo que “además castiga a Pamplona y la enfrenta al resto de los municipios”, dijo, y que “no reconoce su capitalidad, como tampoco la de Tudela, frente a lo que el PSN y la presidenta Chivite habían prometido a los tudelanos”. Agregó asimismo que “este modelo, lejos de ayudar a los pequeños municipios, les ahoga más, pues de los 71 que van a cobrar menos, 43 tienen menos de 1.000 habitantes”.

RETRASO EN LOS COBROS

Otro de los apuntes críticos de NA+ se dirigió al “incumplimiento de plazos” de las leyes que ahora se quieren aprobar. “Este Gobierno ha tenido dos años para plantear un nuevo modelo de financiación, pero le ha pillado el toro, lo ha hecho a última hora y con prisas. Y eso va a conllevar que las entidades locales no empiecen a recibir transferencias por lo menos hasta abril, cuando en este mes de febrero ya tenían que estar recibiendo fondos, según la propia ley que se ha redactado”, remarcó.