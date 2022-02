El euskera puntuará menos en la zona vascófona con el futuro decreto

Hay que recordar que el Gobierno ha planteado una propuesta para regular todos los méritos, entre ellos el del euskera, después de que la justicia anulara del decreto de Barkos la valoración del vascuence que fijó para la zona mixta, la no vascófona y los llamados servicios centrales.

El artículo vigente del decreto de Barkos que regula la valoración del euskera como mérito en la zona vascófona, el 27, detalla que en los puestos que no tengan el euskera como requisito en los que el ingreso se realice por concurso-oposición (Salud), la valoración del vascuence como mérito deberá suponer el 11% en relación con la puntuación asignada al resto de méritos. En la provisión de puestos por concurso de méritos (internos), será un 10%.

La regulación que ha planteado el Gobierno de Chivite recoge esta misma puntuación para la zona vascófona.

QUÉ PUNTUACIÓN SE REDUCE

Sin embargo, ese artículo 27 del decreto de Barkos que está en vigor, en un punto 2 agrega que, en función del grado de atención o trato a la ciudadanía de determinados puestos, esos porcentajes de valoración se podían elevar al 23% o al 20%, algo que elimina la propuesta del Gobierno actual.

No obstante, esos puestos debían concretarse en una orden foral de quien estuviese al frente de(la consejera Ana Ollo , de Geroa Bai ) y es algo que en estos años no se ha hecho, como confirmaron a este periódico desde el departamento de Presidencia y Función Pública del Ejecutivo. Eso implica que no se ha llegado a aplicar el 20-23% de valoración debido a que no se determinó en qué puestos puntuaría tan alto el euskera.