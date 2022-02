Patxi Vera es formalmente candidato a Defensor

Patxi Vera Donazar (Pamplona, 1959), director gerente de la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN), ha dado un paso más hacia su nombramiento como Defensor del Pueblo, tras ser esta tarde elegido candidato por la comisión de Régimen Foral del Parlamento. Han votado a favor todos los grupos, menos (Pamplona, 1959), director gerente de la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN), ha dado un paso más hacia su nombramiento como Defensor del Pueblo, tras ser esta tarde elegido candidato por la comisión de Régimen Foral del Parlamento. Han votado a favor todos los grupos, menos Navarra Suma , que ha votado en blanco. Ahora deberá ser el pleno del Parlamento el que confirme ya su cargo en votación, pero cuenta ya de entrada con los apoyos suficientes.

En la sesión de esta tarde, Patxi Vera ha destacado que su objetivo número uno va a ser "velar" para que la sociedad no deje a nadie atrás, lo que significa "combatir la discriminación y las crecientes desigualdades, pero también sus causas".

Javier Enériz, que lo ha ocupado durante casi 15 años, 9 de ellos en funciones porque el Parlamento no lograba consensuar a su sustituto. Vera sustituirá en el cargo a, que lo ha ocupado durante casi 15 años, 9 de ellos en funciones porque el Parlamento no lograba consensuar a su sustituto.

El nuevo Defensor ha avanzado que va a confirmar en sus puestos al actual equipo de asesores de los que ha destacado su "excelente" trabajo, su "dedicación, independencia y experiencia".

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha esperado que esta candidatura del "pentapartito" "no forme parte de acuerdo más amplio, de un reparto de cromos". Ha trasladado a Vera que se ha referido en su intervención el 'no dejar a nadie atrás', "un mantra de este Gobierno y sin embargo no hay más que salir a la calle para saber que hay muchísima gente que se está quedando atrás". Le ha pedido "independencia" y "agilidad", y le ha tendido la mano y "nuestra colaboración".

Desde el PSN, Ramón Alzórriz ha señalado que Navarra Suma debería reconsiderar su voto y sumarse para renovar la institución. Y ha manifestado que el discurso de Patxi Vera ha sido "sólido, solvente e ilusionador". Le ha pedido que "acerque la institución a la ciudadanía navarra" y que "estreche relaciones de colaboración con las instituciones homólogas".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha indicado que la candidatura se ve "reforzada" por el número de parlamentarios que le apoyan y le ha deseado el "mayor acierto" en sus labores. Ha deseado que sea el defensor sea "un aliado en el no dejar a nadie atrás" y ha aplaudido su posición de acercarse a los más vulnerables.

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha destacado que "por fin" los grupos "hemos asumido nuestra responsabilidad" para dar solución a la interinidad de Javier Enériz. Ha indicado que los próximos años serán un reto para la institución y ha abogado por que se acerque a quien más pueda necesitar sus servicios.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que es un "día histórico" por el relevo en el Defensor del Pueblo y ha valorado la "valentía" de Vera por aceptar la candidatura. "Además de perseverancia en esta labor, hay que poner beligerancia", ha defendido, para advertir de que "seremos exigentes".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, que no ha entendido que Vera cuente con el rechazo de Navarra Suma, ha indicado que ha apoyado su candidatura para relevar a Enériz. "Tiene una tarea complicada pero como los anteriores, con falta de colaboración de algunas administraciones, a lo que había que poner freno", ha apuntado.