Artundo aboga por "fortalecer" el sistema sanitario, invertir en salud y en servicios públicos "sólidos y fuertes"

Fortalecer el sistema sanitario, procurar un mundo más sostenible medioambientalmente, o establecer un marco legal común son algunas de las medidas que la actual pandemia de coronavirus ha traído como "enseñanzas" para el director general de Salud del Gobierno foral, Carlos Artundo, quien también ha reconocido la necesidad de afrontar esta crisis con "humildad" y "empatía".

jornada organizada por la Cámara de Comptos sobre las consecuencias de la covid-19, en la que ha reconocido que la "humildad" es necesaria ante una pandemia que ola tras ola ha puesto en su sitio a quienes pretendían planificarla, y la "empatía" es obligada para comprobar cómo ha afectado la covid-19 y sus repercusiones a toda la ciudadanía. Lo ha subrayado en su intervención en la, en la que ha reconocido que laes necesaria ante una pandemia que ola tras ola ha puesto en su sitio a quienes pretendían planificarla, y laes obligada para comprobar cómo ha afectado la covid-19 y sus repercusiones a toda la ciudadanía.

"Creo que hay que cambiar este mundo que no es sostenible. La emergencia climática está ahí, tiene que ver con epidemias y pandemias, y hay una epidemia de desigualdades en el mundo", ha dicho para considerar que "lo inteligente sería salir de esta pandemia aprendiendo que el viejo mundo de hace dos años tenía debilidades que lo hacían no sostenible".

"Hay que aprender del sufrimiento de esta pandemia para crear las condiciones de los cambios hacia un mundo más armónico, sostenible, ecológico, igualitario y natural", ha dicho para reconocer también que la pandemia ha enseñado también que hay que ir "paso a paso, y eso casa mal con la planificación".

Además, "el peligro mayor es que no hemos sido suficientemente inteligentes para abordar el acceso a las vacunas a nivel global, y estaremos en peligro mientras en África y otros lugares no se acceda" a estos sueros, sin los cuales la pandemia poco a poco "será más controlable, pero sin el nivel de inmunidad suficiente estaremos en peligro".

Artundo, quien preguntado al respecto ha reconocido que nunca pensó que al asumir el cargo tendría que lidiar con la pandemia pero ha asegurado que lo hubiera aceptado "absolutamente" de haber sabido, ha planteado que existirán más pandemias, por lo que "hay que estar preparados. No podemos improvisar y reproducir alguno de los errores que lógicamente ha habido" en la gestión de esta.

Así, ha abogado por "fortalecer" el sistema sanitario, invertir en salud y en servicios públicos "sólidos y fuertes", pues esta pandemia "ha demostrado que los servicios de salud se habían quedado obsoletos. Hay que invertir selectivamente, inteligentemente, no en más de lo mismo".

Así, se ha referido a la comparecencia de ayer en el Parlamento foral de los sindicatos de personal de salud, a quienes ha advertido de que "no conviene exagerar", aunque ha reconocido que "problemas hay, estructurales desde hace muchos años en Atención Primaria que no se han solucionado", ha dicho para aludir también a la falta de profesionales porque "no se ha planificado bien", una tarea que hay que hacer "con muchísimo tiempo de antelación".

Frente a ello ha señalado que su departamento ya tiene sobre la mesa "medida concretas", como el Plan de Acción en Atención Primaria, y ha confiado en ser "capaces de crear esperanza", aunque ha advertido de que "nos ha pasado por encima una pandemia que no ocurre todos los días" y que ha provocado "agotamiento y una cierta desesperanza".

Artundo ha hecho además una reflexión sobre los protagonistas del debate político, a los que ha hecho "una llamada al pacto", porque "tenemos problema importante y no es buena idea utilizar esto como arma política partidaria. Cada uno tendrá su visión, pero hagamos un acuerdo básico para reforzar en Navarra la Atención Primaria y los servicios básicos en general".

"Otra lección aprendida -de la gestión de esta pandemia- es que necesitamos aprender la gobernanza. No puede ser que en cada comunidad autónomas vayamos como podamos. Debe haber un marco legal suficiente, que nos dé instrumentos legales para poder afrontar una emergencia sanitaria de esta importancia", ha dicho tras considerar que en Navarra "hemos tenido suerte" con las decisiones del Tribunal Superior de Justicia, frente a las otras comunidades.

En cuanto a la salud mental, "era un reto antes de la pandemia, pero no somos conscientes del impacto que esta pandemia ha tenido y tiene en todos nosotros. Y no hablo de adolescentes o de personas vulnerables, sino de toda la población", ha dicho tras advertir del aumento de los suicidios en un 30 % en este tiempo.

En cualquier caso, "creo que hemos cometidos muchos errores todos", ha reconocido un Artundo que también ha advertido de que "esta pandemia nos ha puesto un espejo: Nos creíamos omnipotentes, pero somos frágiles y mortales, hay que tenerlo claro. Hemos negado la muerte y la fragilidad del ser humano, y algo tan infinitesimal como un bichito nos ha puesto contra las cuerdas".

Como gestor de la sanidad navarra, ha constatado la dificultad del día a día de una pandemia en la que la sociedad, sus diferentes sectores económicos, "nos pedían certidumbre pero no teníamos. Y no podemos mentir, porque creas una expectativa que después es brutal. Gestionar la incertidumbre es muy complicado".