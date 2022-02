Remírez dice que la norma del euskera como mérito respeta la realidad sociolingüística

El consejero ha abordado este tema ante una pregunta de EH Bildu, cuya portavoz, Bakartxo Ruiz, ha sostenido que la propuesta trata a los ciudadanos vascoparlantes como “ciudadanos de segunda” y ha opinado que la norma será incluso un “paso atrás” respecto a la que aprobó en 2009 el Gobierno de Miguel Sanz.

La nueva norma todavía no ha sido aprobada, ya que ahora el Gobierno tiene que analizar las alegaciones que han planteado los sindicatos de la Función Pública, antes de aprobar un decreto que no sólo regula el euskera sino también el conjunto de méritos.

QUÉ DICE EL BORRADOR DEL DECRETO

La propuesta recoge que en la zona mixta el euskera puntuará en los puestos sanitarios (6-7% respeto de la asignada al resto del baremo de méritos) y en plazas concretas de atención al ciudadano (6%). No puntuará en la zona no vascófona. En la zona vascófona, donde la justicia no cuestionó su valoración, puntuará un 10-11%.