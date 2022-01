El euskera no será mérito en todos los puestos en la zona mixta

Con este decreto, el Gobierno quiere salir del vacío en el que quedó el euskera como mérito tras ser anulados por la Justicia en 2019 varios artículos de la normativa del Gobierno de Barkos.

A priori, lo más destacado de la nueva propuesta es que vuelve el euskera como mérito a la zona mixta , aunque sólo para determinados puestos (ver relación en la columna de apoyo). No obstante, se abre la puerta a que los departamentos de la Administración, con el asesoramiento de Euskarabidea, pueda ampliar el mérito como euskera a otros puestos.

11% ZONA VASCÓFONA Y 7 MIXTA ZONA

La puntuación del euskera como mérito es similar (en los puestos que así se determine) a las horquillas inferiores que proponía el anterior gobierno nacionalista (11% en la zona vascófona y 7% en la mixta) y que se podían duplicar para determinados puestos, algo que ahora no se contempla.

El borrador que presentó ayer Función Pública acota el mérito del euskera en la zona mixta a mayor número de puestos que la que existía en 2009 con UPN. Entonces, el euskera se meritaba en todos los puestos no bilingües de la zona mixta, aunque con un 3% sobre el total. Esta puntuación podía incrementarse hasta un 6% en relación con la puntuación total en determinados puestos por su contacto con el ciudadano.

ELA, el único sindicato que ayer hizo una valoración pública sobre el contenido del borrador, no dudó en reconocer que el Decreto del 2009 “aprobado por la derecha navarra partía de un reconocimiento más generoso en la zona mixta que el nuevo Decreto”. El sindicato nacionalista también criticó que este decreto elimina la especificidad de los servicios centrales, esto es, los servicios que tienen como ámbito de actuación toda la Comunidad foral y que el decreto del Gobierno Barkos regulaba de manera desagregada. Con la eliminación, desaparece la posibilidad de valorar el conocimiento del euskera en aquellos servicios que no están circunscritos a una zona concreta.

OTRAS LENGUAS, CON LÍMITE

El dominio de otras lenguas oficiales de la Unión Europea, como el francés, inglés y alemán, se valorará en los distintos concursos de la Administración foral, pero únicamente cuando el dominio de dicha lengua guarde relación con el contenido del puesto de trabajo, lo que se determinará mediante orden foral.

Los sindicatos tienen ahora un plazo de dos semanas para estudiar el borrador y hacer sus aportaciones.

Al PSN le ha pillado el toro del euskera ante la falta de acuerdo con sus socios, especialmente con Geroa Bai, para sacar adelante su decreto. Los socialistas han manifestado públicamente que están dispuestos a mantener el pulso con los nacionalistas y no ceder ni un ápice. Pero por el camino hay miles de personas pendientes de oposiciones y baremos para lograr un puesto de trabajo. La propuesta presentada ayer suena a parche para salvar dos años y medio de vacío. Para unos puede ser un avance y para otros un paso insuficiente, como ya adelanta ELA. Lo que se trata es de que entre medias no sean los opositores los perjudicados por la falta de entendimiento para alcanzar un acuerdo sin que queden al descubierto las costuras de un Gobierno que en este tema se juega mucho. Todos saben que, por delicado, en el euskera es donde más se puede apretar o donde menos se puede ceder.

CLAVES nuevo decreto

​

​1 Valoración del euskera en la zona vascófona. Se mantiene como en la normativa vigente ya que esta no fue cuestionada por los tribunales de justicia dado el carácter de lengua oficial en dicha zona.



2 Valoración del euskera en la zona mixta. Respecto al decreto anulado por la Justicia, la principal novedad que contiene el borrador del nuevo decreto es que no se valorará como mérito el euskera de modo general en todos los puestos. En los que sí, se puntuará con 2,76 puntos sobre 46 de mérito. En los procesos selectivos en que la puntuación alcance los cien puntos, el euskera supondrá 6,9.



3 Puestos en los que podrá valorarse el euskera en la zona mixta. En concreto, será valorado como mérito en los puestos de Periodista, Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo, Trabajador Social y Educador Social, Diplomado en Relaciones Laborales, Encargado de Biblioteca, Oficial de Actividades Turísticas, Policía Foral de Navarra, Servicio de Bomberos, Guarderío forestal, Administrativo, Jefa de Sala, Operador Oficial y Operador Auxiliar de Coordinación, Oficial Telefonista y Telefonista, Vigilante de Carreteras y Conserje. Se abre la puerta a que los dintintos departamentos puedan incluir otros puestos con el asesoramiento de euskarabidea.



3 Servicio Navarro de Salud. El euskera volverá a ser considerado mérito en todos los puestos del Servicio Navarro de Salud en la zona mixta. Supondrá el 7% sobre el baremo de méritos cuando este suponga el 40% de la fase de concurso y el 6% cuando los méritos supongan el 20% de la fase del concurso. En la zona vascófona supondrá el 11% y el 7% respectivamente.



4 Valoración del euskera en la zona no vascófona. El euskera no será valorado como mérito en la zona no vascófona. En la normativa aprobada por el Gobierno nacionalista anterior el euskera podía ser valorado como mérito hasta el 7% en relación con la puntuación asignada al resto de baremo de méritos en el ingreso por concurso-oposición. Este fue uno de los puntos anulados por el TSJN.



5 Valoración de otros idiomas.En el caso de los idiomas comunitarios (francés, inglés o alemán)se valorarán cuando guarden relación con el contenido del puesto de trabajo en aquellos puestos que se determinen mediante la correspondiente Orden Foral, es decir, el mismo criterio que se siguen con los méritos relacionados con la formación, docencia e investigación.