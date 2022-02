Navarra abandona las restricciones por covid a partir de las 00.00 horas

Navarra iniciará esta medianoche una nueva etapa sin restricciones covid, salvo el uso de la mascarilla en interiores y eventos multitudinarios. Unas restricciones hay que recordar que se recuperaron el pasado 1 de octubre y han afectado desde entonces fundamentalmente a aforos y horarios. A partir de este martes ya es posible consumir de pie o en barra en todos los establecimientos hosteleros, incluido el ocio nocturno, las actividades comerciales y culturales ya no se encuentran restringidas y los grupos de comensales ya no están acotados a 10 personas como máximo por mesa. Con ellas arranca una nueva etapa en el manejo de la covid ante la que Salud pide “prudencia” porque ni el virus ni sus efectos han desaparecido. La antesala de esta nueva etapa se inició el jueves cuando la mascarilla dejó de ser obligatoria en el exterior, si bien su empleo sigue siendo recomendable cuando se produzcan aglomeraciones o no se pueda mantener la distancia. También debe mantenerse en espacios cerrados de uso público o abiertos al público, así como en el transporte público y los eventos multitudinarios.

BARES Y DISCOTECAS| RECUPERAN SU HORARIO

Bares, restaurantes y ocio nocturno han recuperado las condiciones y horarios que mantenían antes de las restricciones. Los bares normales podrán abrir hasta las 2.00 entre semana y las 2.30 en fines de semana y vísperas de festivo; los bares de copas hasta las 3.40 y 4.00, respectivamente, y las discotecas hasta las 6.00 y las 6.30, según los días. Por otro lado, vuelve a estar permitido el consumo en barra y se elimina la limitación de 10 personas máximo por mesa.

PASAPORTE COVID| SÓLO PARA VIAJAR AL EXTRANJERO

El pasaporte covid ya no será necesario para acceder a restaurantes, discotecas, salas de fiesta, cafés, salas de concierto, alojamientos turísticos, gimnasios, eventos multitudinarios en interior, bingos, establecimientos multifuncionales y residencias sociosanitarias. Su presentación se mantiene para viajes internacionales.