UPN pactó con Moncloa un cambio legal para sancionar ya los homenajes a etarras

acuerdo cerrado entre la dirección de UPN, el Gobierno central y el Elel Gobierno central y el PSOE para que los dos diputados regionalistas votaran en el Congreso a favor de la reforma laboral recogía el compromiso de Moncloa de tramitar antes del verano un cambio legal para sancionar los homenajes a etarras.

estudio para sacar las vías del tren del centro de Tudela y la limpieza “sostenible medioambientalmente” de ríos en Navarra de acuerdo con la Además, incluía la realización de unpara sacar las vías del tren del centro de Tudela y la limpieza “sostenible medioambientalmente” de ríos en Navarra de acuerdo con la CHE , la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se cerraba con los dos puntos ya conocidos que afectaban a Pamplona: el PSN retiraba la reprobación del alcalde y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, y apoyaba modificaciones presupuestarias para realizar obras por 27,6 millones, ya que podían quedar paralizadas ante la falta de presupuestos de la ciudad para 2022.

Eran los cinco puntos que el presidente de UPN, Javier Esparza , había conseguido tras una negociación que por Moncloa y el PSOE lideraron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el diputado y secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán. El acuerdo se cerró el miércoles 2 de febrero por la tarde, pero se malogró al día siguiente, cuando en el pleno del Congreso los dos diputados de UPN, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, votaron contra la reforma laboral para sorpresa de todos, empezando por su partido. Sólo se salvaron las inversiones en Pamplona, ya que el Ayuntamiento las había aprobado antes.

Esparza ha recalcado que lo principal del acuerdo ha sido que su grupo compartía el contenido de la reforma laboral y sin eso no hubiese entrado a negociar. Por otro lado, la negociación abría a la cúpula de UPN una vía de entendimiento con los socialistas.

EVITAR RECIBIMIENTOS A ETARRAS: CAMBIO LEGAL

UPN obtuvo el compromiso de Moncloa de tramitar en este periodo de sesiones la reforma de la ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, con el fin de regular un régimen sancionador que sirva como instrumento para terminar con actos de homenajes “incompatibles con el respeto y dignidad que merecen las víctimas”.

UN ESTUDIO PARA SACAR LAS VÍAS FUERA DE TUDELA

El acuerdo recogía la realización de un estudio para sacar las vías del tren fuera de Tudela y “posibilitar la expansión y unión de la ciudad”, punto que contó con el visto bueno de ADIF, la empresa pública del Ministerio de Fomento que está al frente de las obras ferroviarias.

El Gobierno central, en una respuesta al senador de UPN, Alberto Catalán, destacaba el pasado enero que se están analizando alternativas para el trazado del TAV en Tudela, pero que no tenían previsto actuar sobre la línea existente y que, por tanto, se mantendría. Una mala noticia para la ciudad y sus aspiraciones históricas.

El pacto con UPN no aseguraba un cambio de postura en el Ministerio, sino, de momento, se limitaba a ese estudio.

LIMPIEZA DE LOS RÍOS DE ACUERDO CON LA CHE

El tercer punto que no se conocía era relativo a la limpieza de los ríos de acuerdo con la CHE. UPN ya pactó en 2018 con el Gobierno del PP destinar 7 millones a la limpieza del cauce de río Ebro, pero luego el Ejecutivo del PSOE no ejecutó esa partida. En este acuerdo con Moncloa no se recogía ninguna inversión concreta.