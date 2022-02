La mortalidad en Navarra de pacientes covid en la UCI desciende del 31% al 9% en dos años

variante ómicron, se reduce el número de los que precisan ser ingresados en el hospital. Y también, el de los que requieren atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De hecho, solo una de cada mil personas contagiadas ingresa en UCI y de ellas no llegan a una de cada diez las que fallecen. El porcentaje actual de defunciones es del 9% de los ingresados por covid en cuidados intensivos, un número muy inferior al 31% de la primera ola de la pandemia. Además, la media de días de ingreso en esta unidad también ha bajado: y ha pasado de 24 hace dos años a 15, en la actualidad. Son algunos de los datos que ofrecieron ayer el director gerente del Cada vez son menos los enfermos que mueren por covid . Aunque la cifra de contagios se disparó desde que a mediados de diciembre llegó la, se reduce el número de los que precisan ser ingresados en el hospital. Y también, el de los que requieren atención en la. De hecho, solo una de cada mil personas contagiadas ingresa en UCI y de ellas no llegan a una de cada diez las que fallecen. El porcentaje actual de defunciones es del 9% de los ingresados por covid en cuidados intensivos, un número muy inferior al 31% de la. Además, la media de días de ingreso en esta unidad también ha bajado: y ha pasado de 24 hace dos años a 15, en la actualidad. Son algunos de los datos que ofrecieron ayer el director gerente del Hospital Universitario de Navarra , Alfredo Martínez Larrea; y el coordinador de las UCI de los hospitales públicos y privados de Navarra, Juan Pedro Tirapu León. Actualmente, son 23 los ingresados por covid en todas las UCI de Navarra (Hospital Universitario de Pamplona, Tudela, Estella y Clínica Universidad de Navarra) y 27 los que necesitan cuidados intensivos por otros motivos distintos al covid (tras una operación o su gravedad).

El mayor conocimiento de la enfermedad y la vacunación han mejorado, apunta Juan Pedro Tirapu, la atención en cuidados intensivos. A donde ahora llegan, insiste, sobre todo, personas no vacunadas (más de la mitad), a las que no les han dado tiempo de ponerse la tercera dosis y con enfermedades previas (cáncer, trasplantados, inmunodeprimidos...) El perfil del paciente que ingresa en UCI es el de un varón, de entre 55 y 75 años que desarrolla neumonía bilateral (en los dos pulmones) y procesos inflamatorios. “La mayoría son personas muy debilitadas y su cuerpo reacciona con menos defensas”.

Alfredo Martínez recuerda, además, que del total de personas ingresadas actualmente en el Hospital Universitario de Navarra con covid (180), un total de 30 (el 16%) han llegado por otro motivo. “Son personas que ingresan por una apendicitis, un ictus, un infarto... y, al hacerles la PCR, se ve que son positivas. Aunque sin síntomas”. Por eso, recalca, hay que diferenciar a los ingresados ‘por’ covid (con problemas respiratorios y de otro tipo, asociados a la infección) y a quienes han llegado ‘con’ covid. “Estos pacientes están en habitaciones individuales pero en las plantas que precisen (cirugía, cardiología...) Los profesionales sanitarios deben mantener las medidas de aislamiento (equipos de protección individual apropiados)”.

REHABILITACIÓN CUANDO ANTES

Tirapu explica que a los pacientes que ingresan en UCI, por covid u otros motivos, al salir, les cuesta un tiempo recuperarse y recuperar su vida anterior. “Estamos revisando los protocolos para que evolucionen de la mejor manera posible”, insiste. Y aclara que se estudian los procesos de sedación (para que no sean tan profundos), la ventilación mecánica (que se retira lo antes posible) y se comienzan procesos de rehabilitación (de fisioterapia y logopedia) en la propia UCI. Además, insisten tanto él como Martínez, en la necesidad de que los pacientes estén acompañados por sus familiares, lo que no se pudo hacer durante la primera ola de la pandemia. “El aspecto emocional es muy importante. No hablamos de visitas sociales sino de que el enfermo se vea arropado por su familia”. Eso sí, coinciden los expertos, siempre que se cumplan todas las medidas ‘a rajatabla’ (mascarillas, lavado de manos, distancia..)

Alfredo Martínez se enorgullece al hablar de cómo han trabajado los profesionales sanitarios desde el inicio de la pandemia. “A pesar del cansancio, siempre han ofrecido una atención y respuesta muy buena a los pacientes”. Y se preparan, ahora, para próximos momentos de riesgo, que prevén podrían llegar en verano. “Cuando aumentan las relaciones sociales y las vacaciones”.

Muchos ingresan en urgencias y son derivados directamente a intensivos

Hay personas que se contagian de covid, que no dan importancia a los síntomas y que, cuando llegan al hospital, su estado de salud ya es grave y precisan ingreso en UCI. “Es algo que se está observando en esta última ola”, coinciden el director gerente del Hospital Universitario de Navarra, Alfredo Martínez, y el coordinador de las UCI de los hospitales públicos y privados de Navarra, Juan Pedro Tirapu. “Algunos son personas sin vacunar, que no han dado importancia a la enfermedad. Ni antes ni en el momento de contraerla. Han pensado: ‘Será algo leve y ya se pasará’. Pero no siempre ha sido así”.

Por eso, aclaran, algunos enfermos de covid que se deciden finalmente a ir a urgencias requieren ingreso en la UCI. “Lo que complica las cosas. Si hubieran venido antes, les habríamos podido poner los tratamientos que ya utilizamos (corticoides, antiinflamatorios, oxigenoterapia de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva...)” Como ocurre, subrayan, con los pacientes que ingresan en la planta covid y a los que se les aplican estas medidas para evitar su ingreso en UCI.