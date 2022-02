La comunidad china en Navarra estrena el año del tigre

tigre un deseo: el de la buena salud y el fin de la pandemia de la covid. Y así lo expresaron el lunes por la tarde durante los festejos de su año nuevo, que celebraron en un Los chinos han depositado en elun deseo: el de la buena salud y el fin de la pandemia de la covid. Y así lo expresaron el lunes por la tarde durante los festejos de su año nuevo, que celebraron en un Auditorio de Barañáin repleto de público. Justo un mes después de que los occidentales diéramos el pistoletazo de salida al 2022, en China se inaugura ahora otro año, en esta ocasión, en honor al tigre.

Tras la ausencia de festejos el año pasado por el avance del virus, la Asociación de chinos en Navarra retomó las celebraciones con música, danza, ópera tradicional, artes marciales y múltiples sorteos de los productos de los patrocinadores. Junto a esta asociación, colaboraron en el evento, el Gobierno de Navarra y el Aula Confucio (de enseñanza de lengua y cultura china) de la Universidad Pública de Navarra.

La comunidad china suma actualmente en Navarra unos 2.000 miembros, sobre todo de la región de Zhejiang, al sur del país. El calendario chino cuenta con doce animales (mono, buey, rata, tigre, conejo, perro...) que se repiten cada doce años. El tigre representa a los nacidos en 2022, 2010, 1998, 1986, 1974...

eduardo buxens

La organizadora del evento, secretaria de la Asociación de chinos en Navarra y coordinadora del Aula Confucio en la UPNA, Mónica Yu, recalcó que estos eventos contribuyen al “desarrollo armónico de la convivencia”. Una opinión que subraya también la presidenta de la entidad, Maite Huang. “Desde que se inició la pandemia, hemos colaborado en la lucha contra la pandemia y hecho donaciones a Navarra”. El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Eduardo Santos, aplaudió la celebración de este festival “con sus tradiciones milenarias”. “Es una muestra de la convivencia en esta Navarra de colores. Ojalá sea un año de buena salud”.

DANZAS Y ÓPERA CHINA

El espectáculo se inauguró con las tradicionales ‘danza del dragón’ y ‘danza del león’, impulsadas por el pamplonés Patxi Olóriz y sus alumnos de la escuela de Kung Fu ‘Zhong Yi Tang’ en Pamplona. Con la ‘danza del león’ recorriendo el auditorio por los pasillos, el público aplaudió el momento en el que “el animal escupe” hojas de lechuga, como símbolo de la buena suerte, el dinero y la prosperidad.

A continuación, varias integrantes de la Asociación de chinos protagonizaron un desfile de moda de trajes tradicionales “que resaltan la belleza del cuerpo de la mujer”, con abanicos (pai pai) y sombrillas de papel. Una actuación, seguida por la representación de la Ópera Huang Mei, una de las más conocidas en las zonas rurales de China y que se comenzó a representar hace más de 200 años.

El cantante, pianista, actor y periodista de Barañáin, Javier Erro, que ahora trabaja en el centro territorial de Radio Televisión Española (RTVE) en Navarra, interpretó tres canciones al piano de cola. La primera, en chino, el single compuesto por él ‘Casa de cartón’ y una versión de ‘Despacito’. “No sabía nada de chino y Mónica (Yu) ha sido una profesora buenísima. Me ha ayudado a aprender esta canción. La lengua china reúne una sonoridad especial. Me ha encantado”.

NIÑOS DEL AULA CONFUCIO

Tras las actuaciones de artes marciales (kung fu y tai chi) de las escuelas de Miguel Ngu y la escuela de Tai Chi Fan, intervinieron los alumnos del Aula Confucio de la UPNA (niños y adolescentes hijos de chinos que están aprendiendo a hablar, leer y escribir en su lengua materna) e interpretaron la canción ‘Listen to me say thanks’, como muestra de agradecimiento. El Aula Confucio, inaugurada en 2018 y que depende de la Universidad de Zaragoza, cuenta este curso con 150 alumnos. La mayoría (100), hijos de chinos y el resto, universitarios y adultos navarros que quieren aprender esta lengua.

Eduardo buxens

La penúltima actuación la protagonizó el pamplonés Carlos Soria Elizalde, de 18 años y alumno del Aula Confucio de la UPNA, que interpretó con el ‘Hulusi’, un instrumento tradicional chino, la canción ‘Bambú bajo la luna’. Carlos Soria fue el único español que representó en 2019 a nuestro país en un concurso internacional de chino en la categoría de Secundaria (en el certamen ‘Puente chino’ en Pekín). Y el festival terminó con el coro colectivo de Año Nuevo Chino, integrado por miembros de la Asociación de chinos en Navarra, que cantaron ‘Mañana será un día mejor’, con la que transmitieron sus deseos de salud y de salir ya de la sexta ola de la pandemia.

Durante el festival, se organizaron tres rondas de sorteos (teléfonos móviles, patinetes eléctricos, vino, cerveza, jamón, tarjetas regalo...) con productos de empresas patrocinadoras (Bodegas F. Olimpia, Cervecería Larre, Bar Concorde, Restaurante Tokio, Nan Bei & Pou Inmobiliaria, Gusta Fashion... entre otras).

Y así, entre música y bailes tradicionales, la suerte y el dinero que traen la lechuga del león y la promoción de su lengua y su cultura, chinos y navarros se afanan por vivir 365 días con buena salud. Antes de celebrar un nuevo año en 2023: el del conejo.