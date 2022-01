El Gobierno de Navarra prevé continuar en febrero con las actuales restricciones covid

Navarra podría seguir con las actuales restricciones frente a la covid al menos durante las dos primeras semanas de febrero. La intención del Ejecutivo foral es solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Navarra una nueva prórroga de las medidas, de momento autorizadas hasta el 31 de enero, con el fin de seguir haciendo frente a la sexta ola de contagios.

De esta forma, el Gobierno de María Chivite se propone mantener un criterio seguido en anteriores olas no levantando las restricciones hasta que no se produzca una clara mejora de la situación epidemiológica. Según los últimos datos ofrecidos por Salud, la cifra de contagios se encuentra aún en “meseta” y no se constata una bajada clara y sostenida. Ayer se confirmaron otros 1.836 positivos tras haber sido realizadas 4.360 pruebas, por lo que la tasa de positividad supera el 40%.

Aunque lo que realmente preocupa a las autoridades sanitarias es la alta cifra de hospitalizaciones, con 281 personas en cama por la covid, de las que 32 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos. No es tampoco tranquilizante el incremento de los decesos en enero, con 24 personas fallecidas en los últimos siete días.

Por ello, se espera que la sesión del Consejo de Gobierno de este miércoles aborde la prórroga de las medidas frente a la covid. lo que deberá plasmar en una nueva orden foral que a su vez deberá contar con el aval de la justicia navarra.

Entre las restricciones más relevantes de las vigentes hoy se encuentra el límite horario que obliga a cerrar actividades comerciales y hosteleras entre la una y las seis de la madrugada, así como el consumo obligado en mesa y el agrupamiento máximo de diez personas en el interior de los establecimientos.

Unas medidas por las que la hostelería navarra ya mostró su cansancio en la anterior prórroga, cuando advirtió que la sexta ola puede “acabar con la paciencia de la hostelería” dado la situación tan “complicada” en la que se encuentra. Otra de las medidas que podrían ser prorrogadas por el Gobierno y que es muy cuestionada es la de la exigencia del pasaporte covid para entrar en la hostelerías y otro tipo de recintos como gimnasios.

Por qué

​

La sexta ola del coronavirus no acaba de aflojar. En Navidad se inició una explosión de contagios que se ha mantenido durante varias semanas con entre dos mil y cuatro mil casos positivos diarios. Aunque en los últimos días hay una tendencia descendente, ayer todavía se notificaron 1.836 positivos, una cifra muy alta. Pero lo más determinante son los 281 hospitalizados, récord de esta sexta ola, sin olvidar los 24 fallecidos en la última semana.

​

​Para qué

​

Con unas medidas que Salud sigue calificando de “extraordinarias” busca minimizar la transmisión comunitaria del virus en las próximas semanas y evitar así tensionar más unos servicios sanitarios al límite. Por experiencia de otras olas, el Ejecutivo sabe que un levantamiento “prematuro” de algunas restricciones puede ser un paso atrás. Y aunque cada vez parece más cercano el fin de la pandemia, nadie quiere arriesgarse a dar pasos en falso.

Cierres a la una de la madrugada y consumo en mesa

El cierre a la una de la mañana de la hostelería y el ocio es una de restricciones vigentes hasta el 31 de enero y que el Gobierno intentará prorrogar. También este límite de horario afecta a actividades comerciales y culturales y otros locales como piperos, bajeras o sociedades gastronómicas. El consumo en mesa y los grupos de diez personas máximo es otra restricción.

Pasaporte covid en hostelería, hoteles y gimnasios

El pasaporte o certificado covid se tiene que exigir a las personas a partir de 12 años para acceder a restaurantes (excluidos comedores de universidades y de empresas), residencias sociosanitarias, discotecas, salas de conciertos, eventos multitudinarios en interiores, hoteles, albergues, gimnasios y otros locales como bingos y recreativos. Es una de las medidas vigentes que también podría ser prorrogada en febrero.

Prohibido tomar alimento y bebida en los eventos

En todos los eventos de carácter cultural, social, religioso y deportivo está prohibido el consumo de alimentos y bebidas. En las salas de cine se puede excepcionalmente comer y beber, siempre que las salas que opten por permitir ese consumo mantengan una distancia mínima de una butaca entre unidades convivenciales.

Siguen prohibidos los botellones en espacios públicos

Está prohibido llevar a cabo “celebraciones de convivencia y ocio con consumo de alcohol”, tipo botellón y similares, en la vía pública, parques y plazas y en otros lugares de tránsito público, recuerda la orden foral del Gobierno en la que se recogen las restricciones actuales y que Salud se propone prorrogar pasado el 31 de enero