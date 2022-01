NA+ acusa al PSN de "hipocresía" respecto a la reforma laboral y los socialistas defienden que "recupera derechos"

José Suárez (PPN) ha acusado al PSN de "hipocresía" respecto a la reforma laboral porque a pesar de las "críticas virulentas" realizadas a la reforma de 2012 impulsada por Mariano Rajoy, "cuando ha llegado la hora de la verdad, no solo no la han derogado sino que ha habido una modificación no sustancial", lo cual refleja que este era un "buen instrumento". El parlamentario de Navarra Suma haporque a pesar de las "críticas virulentas" realizadas a la reforma de 2012 impulsada por Mariano Rajoy, "cuando ha llegado la hora de la verdad, no solo no la han derogado sino que ha habido", lo cual refleja que este era un "buen instrumento".

"Esto demuestra la demagogia a la que hemos asistido estos años y la bondad de esta reforma laboral, que ha permitido que tres millones de españoles encuentren puestos de trabajo, y medidas como los ERTE, que nos han permitido luchar contra la pandemia perdiendo los mínimos puestos de trabajo posibles", ha indicado ante los medios de comunicación, tras la sesión de Mesa y Junta mantenida este lunes en el Parlamento de Navarra.

En respuesta a los periodistas sobre la posición que adoptará la coalición este jueves en relación con la moción presentada por el PSN en la que se muestra el apoyo de la Cámara a la nueva reforma laboral, Suárez ha recordado que son tres partidos los que componen Navarra Suma y que cada uno puede tener posiciones distintas, si bien las diferencias no serían "grandes", sino "matices", y que tomarán una decisión esta semana. Respecto a la votación de la propia reforma en el Congreso de los Diputados, ha indicado que cada uno de los partidos que componen la coalición actuará "de forma autónoma" y que cada uno "tomará la decisión que considere mejor".

La socialista Ainhoa Unzu ha considerado que esta nueva reforma, pactada entre "empresarios y trabajadores", es "absolutamente necesaria" porque "recupera derechos laborales y mejora la calidad del empleo y del tejido empresarial". "Pedimos a los partidos que antepongan el interés general de todas y todos los trabajadores antes que los intereses partidistas", ha emplazado, tras recordar "a quien dice que se queda corta" que "la alternativa es una validación a la reforma de Rajoy". "Entendemos que cualquier acuerdo sería mejor que lo vigente en la normativa actual", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha considerado que la nueva reforma "no reconoce las mayorías sindicales existentes en Navarra", lo cual impide "trabajar con un mayor apego a la realidad social" de la Comunidad foral. "Es una modificación de la reforma que no corrige de manera sustancial lo que veníamos criticando", ha apuntado, tras responder que decidirán su voto esta semana pero que no lo acompañarán "con un 'sí'".

En nombre de EH Bildu, su portavoz parlamentaria, Bakartxo Ruiz, ha considerado que el PSN "se equivoca" si pretende dar a entender que viene a modificar "sustancialmente" la reforma de 2012. "Votar 'sí' a esta reforma es votar que sí al 90% de la reforma del PP", ha advertido, tras añadir que si el PSN "pretende que salga aprobada" esta moción, lo será "con el apoyo directo o indirecto de la derecha".