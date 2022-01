2.531 positivos. El Los casos de coronavirus en Navarra han registrado en la última jornada un descenso y se sitúan en. El día anterior se habían anotado 2.999 contagios, 4 fallecidos y 31 ingresos . La cifra de este miércoles, aunque aún muy elevada, queda lejos de lo que podría ser el pico de la sexta ola, que se habría registrado el 29 de diciembre con 4.477 positivos.

Por zonas, la Rochapea , con 109 casos, es la única que supera el centenar y la más afectada por la pandemia en la última jornada. Le sigue en el listado el II Ensanche , con 85 positivos y Tudela Este, con 82. Desde Sarriguren han notificado 81 contagios.

Un tercio de las operaciones quirúrgicas previstas en los hospitales de la red pública se han suspendido debido a la alta ocupación hospitalaria de pacientes con covid-19. Santos Induráin apuntó este miércoles que no todas las operaciones se cancelan sino que, además, hay intervenciones que no llegan ni a ser programadas. Las únicas operaciones que no tienen riesgo de ser suspendidas son aquellas que se consideran ‘no demorables’ así como las intervenciones oncológicas.