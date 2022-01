Las 10 preguntas más recurrentes de los consumidores navarros

quejas recibidas por Seguro que usted se ve reflejado en alguna de las siguientes cuestiones. Lasrecibidas por Irache son el reflejo de nuestro consumo diario. He aquí las respuestas dadas por la asociación de consumidores a las cuestiones que más ha preocupado durante todo un año.

“Si me cambio de compañía telefónica, ¿me puede cobrar la anterior una penalización?”: Sí. Hay cargos de cientos de euros cuando un consumidor abandona una operadora, aunque para que la penalización sea legal, deben cumplirse requisitos: que el compromiso de permanencia haya sido aceptado expresamente por el consumidor, y que la penalización sea proporcional a los días que quedan por cumplir del contrato.

“¿Cómo puedo rebajar mi factura de luz?”: Hay que comprobar si se tiene tarifa regulada o en el libre mercado y revisar qué condiciones se tienen, para entonces mirar ofertas y prestar especial atención al precio de la energía, al de la potencia, a posibles servicios vinculados y a penalizaciones.

“¿Puedo reclamar dinero por el coche que compré entre 2006 y 2013?”: Primero hay que ver si el vehículo pertenece a las marcas o concesionarios que participaron en el cártel de coches para, a partir de ahí, hacer una reclamación y, si no hay respuesta o es negativa, valorar la demanda.

“¿Puedo cambiar de seguro en cualquier momento?”: Se debe observar primero la duración del contrato y comunicar que no se desea continuar con 1 mes de antelación, por escrito, para que la compañía no pueda negar luego la solicitud de baja.

“¿Me pueden cobrar el servicio de mantenimiento si me he dado de baja en el suministro de luz o gas?”: En principio, la normativa señala que estos servicios deben ser rescindidos “junto con el suministro de electricidad”, salvo que el consumidor indique “expresamente” lo contrario.

“Si compro un coche de 2ª mano y está defectuoso, ¿tengo garantía?”: La adquisición de un vehículo de segunda mano en un establecimiento conlleva un plazo de garantía de dos años, tres años a partir de 2022. Si se ha comprado a un particular y no a una empresa, hay que acudir al concepto de vicios ocultos, es decir, si existe en el vehículo algún defecto grave que no estaba a la vista ni era posible conocerlo por el comprador en el momento de la transacción, con un año de plazo para reclamar si la compra ha sido en Navarra.

“¿Puedo devolver un producto comprado en un comercio siempre que quiera?”: En principio, no. Sólo se tiene derecho en dos casos, que el producto no sea conforme al contrato, con derecho a la reparación o sustitución, rebaja del precio o devolución del dinero; y que el comercio ofrezca la posibilidad de devolución, bien mediante vales que entregan al cliente, bien con cualquier información.

“He comprado algo en una página de internet. Aún no ha llegado a casa y ahora me arrepiento. ¿Puedo hacer algo?”: Sí, en las compras por internet realizadas en la Unión Europea el consumidor tiene 14 días naturales desde que recibe el producto en su casa para desistir del contrato sin necesidad de esgrimir ningún motivo.

“El banco me ha subido mucho las comisiones, ¿puede hacerlo?”: En principio, tienen libertad para establecer sus comisiones, siempre que respondan a servicios efectivamente prestados, aunque si las cambian deben informarle con dos meses de antelación.

“¿Me pueden cobrar si renuncio a un viaje que había reservado?”: Si se ha contratado de forma conjunta el transporte y el alojamiento u otro servicio turístico se considera un viaje combinado, casos en los que si se cancela podrán cobrar una penalización. Si se contrata un vuelo o la reserva en un hotel de forma independiente, habrá que observar las condiciones.