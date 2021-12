Los sanitarios navarros, al límite

Los sanitarios llevan meses avisando de que están agotados, al límite. Y en esta sexta ola muchos afirman que, además de la sobrecarga que llevan sufriendo toda la pandemia y que ahora se ha visualizado claramente en los centros de salud, comienza a cundir el “desánimo” ante la falta de medios, medidas claras y el “aluvión” de trabajo que les impide llevar a cabo una atención de calidad. Las plantillas, ajustadas durante estas fechas, están sufriendo además el impacto de las bajas laborales por covid entre los profesionales y no se ve una salida clara a esta situación.

“Estamos con el botón de supervivencia. Haciendo lo que se puede para sobrevivir”, resume Rosa Alás, médico de familia y SUR. El foco está ahora en la Atención Primaria, que según Salud ha visto su actividad incrementada entre un 50% y un 80%.

Este jueves el Sindicato Médico criticó el “baile” de protocolos covid en los centros de salud e indicó que en 24 horas Salud sacó dos protocolos distintos. “Es imposible hacer las modificaciones organizativas que cada cambio de protocolo impone y, además, no nos enteramos ya que la comunicación entre los distintos gestores del Salud y los compañeros de los centros es inexistente”.

Teóricamente, el nuevo protocolo podría descongestionar algo la situación, ya que no se van a realizar pruebas a casos leves o sin síntomas. Pero eso es sobre el papel. “No damos abasto. No estamos atendiendo con calidad, como se merecen las personas. Solo podemos sacar trabajo”, recalca Pili Usechi, enfermera del centro de salud de la Txantrea.

DESCONCIERTO

La avalancha de casos por la sexta ola de la pandemia ha impactado de lleno en la Atención Primaria donde pacientes covid y no covid confluyen. “Hay personas que están de vacaciones durante estas fechas y aprovechan para intentar solucionar problemas de salud”, explica Alás. A ellos se unen los pacientes con trastornos propios de la época: catarros, virus sincitial, primeros casos de gripe, etc.

Jesús Soria, del Sindicato Médico, añade que se está llegando al “colapso” porque la sexta ola ha caído en un terreno abonado: las plantillas están mermadas, además de cansadas, y sigue habiendo plazas sin cubrir tras dos años de sobrecarga, asegura.

Y es que los profesionales indican que ante tanto cambio la gente ya no sabe cómo actuar. “Muchas personas sencillamente no saben qué hacer ante esta situación. Si coger la baja, ir a trabajar... Y llaman todo el tiempo para intentar solucionar”. Como consecuencia, los administrativos están desbordados y no pueden atender la demanda telefónica, ya que por sí sobrecargada en los últimos meses.

“La situación es tremenda. No me extraña que haya personas que, al final, se van a urgencias. Pero está todo tan colapsado que no se dónde puede tener la salida”, añade Usechi.

A juicio de Soria, Salud no ha sabido “acotar” a tiempo esta situación. “No hay que dejar que la incidencia coja inercia al alza”, afirma. Y añade que teme que se pierda el miedo al covid y se banalice. “Hay personas que mueren por covid y otras quedan con secuelas. No hay que olvidarlo ”. Junto a ello, añade que la inacción ha conseguido “desmotivar” a los profesionales.

Manuel Mozota, médico de familia en Noáin y presidente de SEMG, añade que echa en falta una “coordinación”. “Salud Pública ni está ni se la espera”, asegura. Y apunta que hay servicios infrautilizados, como las farmacias, que podían aportar mucho en una situación como la actual.

TRABAJO EN CASA

Ante este panorama, los sanitarios urgen para que se busquen soluciones. “No puede ser que los profesionales salgan fuera de su horario y que se lleven trabajo a casa, como está sucediendo”, asegura Alás. Tampoco que haya pacientes citados mientras se programan, por ejemplo, actos de docencia esenciales, como la explicación de protocolos. Todo suma en una situación ya crítica. “Estamos avisando del estrés que supone todo esto para el personal. No se ha calculado nada bien y se está saliendo de madre”, advierte Usechi.

De hecho, un estudio del Colegio de Enfermería alerta de que las salud mental de dos tercios de las enfermeras se ha visto afectada tras su trabajo durante la pandemia y presentan distintos niveles de depresión, ansiedad y estrés postraumático así como insomnio en un 38% del colectivo.

Desde Satse, Mª José Algarra critica que las decisiones no son claras y Salud “improvisa” conforme avanza la situación. Por ejemplo, en uno de los protocolos se indica que Enfermería podría gestionar las bajas laborales. “Es un acto médico y no tenemos respaldo jurídico”, afirma. “La Enfermería no está para agilizar ese trabajo ya que estamos totalmente saturadas. El médico es el único autorizado para realizar ese trámite”, añade.

“Es una barbaridad”, confirma la médico Rosa Alás. “Las bajas saldrán con la firma del titular, el médico, que ni siquiera ha visto al paciente”. Sin embargo, el tiempo no da para más. “Una consulta de ocho minutos por teléfono no da para nada. Solo con coger los datos y escuchar se termina el tiempo”.

Al final todos coinciden en que, sin otras medidas, la situación poco puede avanzar. “Es la pescadilla que se muerde la cola”.