SARE La Fiscalía no ve motivos para prohibir la manifestación de apoyo a presos etarras convocada para Nochevieja en Pamplona Según han informado fuentes fiscales, "no hay razón para prohibir que se lleve a cabo este acto porque en estos momentos no hay una constancia mínima de la comisión de un ilícito penal"









Ampliar EFE Europa Press. Madrid "no ve motivos" para prohibir "la manifestación de apoyo a presos de ETA" convocada por SARE para el próximo 31 de diciembre en al considerar que "no hay constancia de delito", si bien solicitará que los cuerpos y fuerzas de seguridad "adopten medidas de vigilancia para comprobar si en dicho acto se acaba incurriendo en delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a la víctimas". La Fiscalía de la Audiencia Nacionalconvocada por SARE para el próximo 31 de diciembre en Pamplona , si bien solicitará que los cuerpos y fuerzas de seguridad "adopten medidas de vigilancia para comprobar si en dicho acto se acaba incurriendo en delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a la víctimas". "no hay razón para prohibir que se lleve a cabo este acto porque en estos momentos no hay una constancia mínima de la comisión de un ilícito penal". En este sentido, han recordado que la jurisprudencia del Según han informado fuentes fiscales,. En este sentido, han recordado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece "que el dolo específico en el delito de enaltecimiento del terrorismo debe implicar la creación de un riesgo a secundar eventuales acciones terroristas". No obstante, las mismas fuentes han avanzado que el Ministerio Público "solicitará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado adopten medidas de vigilancia para comprobar la posible existencia de dichos delitos". ETIQUETAS Pamplona / Iruña

Tribunal Supremo

ETA

Terrorismo

Últimas noticias Navarra