Resumen del año en Navarra en 12 fotos y 12 reflexiones

Enero

Eduardo Buxens

BRINDANDO A LOS OJOS EN NAVIDAD, por Olatz Ormaetxea

Hemos aprendido a abrazar con los ojos, a sonreír con la mirada y eso, como es gratis, no nos lo quita nadie. La vida es bella y por ello, miedos incluidos, mejor vivirla. Hoy, tras la dureza de estos dos largos años, toca resolver, es decir, volver a ver el sol: necesitamos sentir de nuevo la esperanza y la ilusión de poder abrazarnos piel con piel. Somos seres sociables, necesitamos hablar, quedar y sentirnos cerca unos de otros, por eso, esta pandemia nos ha entristecido no sólo por las restricciones sanitarias para pararla, sino por las restricciones sociales y por la pérdida relacional tan necesaria para nuestro desarrollo, pues nos hace humanos.

Febrero

J.C. Cordovilla

N-121-A, EL PUNTO NEGRO DE NAVARRA, por Maider Otxandorena

Antxon y Koldo son los últimos nombres de una interminable y macabra lista de víctimas de la carretera N-121-A, la de mayor índice de mortalidad de Navarra. Quienes vivimos, transitamos y padecemos habitualmente esta vía, conocemos de primera mano la cantidad de accidentes que, por fortuna, no llegan a contabilizar fallecidos, aunque en algunos casos las consecuencias sean también dramáticas.

Al Gobierno de Navarra se le llena la boca hablando de cohesión territorial, pero a todos aquellos que vivimos al norte de Ezcaba nos sigue maltratando, con una carretera de segunda, con tráfico de primera, que vertebra a un montón de pueblos para quienes es la única vía para llegar a Pamplona.

Marzo

J.P. urdíroz

LA CULTURA RECUPERA A SU PÚBLICO, por Daniel Sánchez Riveros

El año para el sector cultural ha ido ‘In crescendo’ conforme la situación sanitaria ha permitido recuperar al público y aumentar aforos, entre otras medidas. Pero en puertas del 2022 todavía prima la cautela.

La incertidumbre vuelve a ser protagonista en un sector en el cual muchos de los proyectos se trabajan ‘a fuego lento’. Aún y todo, apostamos por que no decaiga el ánimo para seguir brindando a la sociedad el mejor bálsamo: la cultura y, en mi caso, la música.

Abril

j.c. cordovilla

CONOCIMIENTO FRENTE A LA INCERTIDUMBRE , por Ana Ursúa

Yauval Noah Harari, doctor por la Universidad de Oxford, explica en su obra ‘Homo Deus’, cómo la economía global ha pasado de ser de una economía basada en lo material a una economía basada en el conocimiento.

Las gigainversiones de un buen número de potencias en I+D a las que estamos asistiendo a lo largo de todo este año abalan su tesis. China destinará 100.000 millones de dólares en I+D en el HUB tecnológico de Shenzen; Joe Biden, al frente de Estados Unidos, devolvía el envido anunciado inversiones por valor de 325.000 millones de dólares en I+D y digitalización; otros 50.000 millones para investigación estratégica en materias como los semiconductores, industria clave para la transformación digital, tal y como hemos podido comprobar estos últimos meses en nuestras propias carnes y en sectores clave para Navarra como la automoción.

Mayo

Jesús garzaron

VIAJAR, DE LOS SUEÑOS A LA REALIDAD, por Juanchi Patús

Decir que 2021 ha sido un mal año después de lo vivido en 2020 no sería lo más acertado, pues el pasado fue sin duda el peor año de la historia del turismo. Este año lo hemos vivido como si estuviéramos montados en una montaña rusa: subíamos y bajábamos según las olas de incidencia sanitaria.

Empezó con mucha incertidumbre y con la esperanza de la vacunación, que conforme avanzaba animaba ese espíritu viajero que siempre han tenido los navarros, por encima de la media nacional. No tenemos que olvidar que estuvimos cerrados a poder salir de Navarra hasta mediados de mayo, con lo cual nuestra única venta posible eran excursiones radiales por nuestra comunidad. A partir de mayo las agencias de viaje notamos la inquietud y la ansiedad por recuperar ese sueño de viajar y hacerlo realidad. Salvamos el verano.

Junio

Eduardo Buxens

LA SOCIEDAD RESPONDE A LA VACUNACIÓN, por Ana Aríztegui Echenique

El proceso de vacunación en Navarra nos ha permitido disminuir la morbilidad y fallecimientos relacionados con la infección por covid, protegiendo a las personas vulnerables de nuestra Comunidad.

La respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena. Al inicio, allí por finales del mes de diciembre del pasado año 2020 cuando iniciábamos la planificación teníamos miedos, incertidumbres de cómo respondería la población, pero esos miedos se mitigaron rápidamente porque desde el minuto uno la población respondió a la llamada y fue muy paciente en la espera a que se priorizase su grupo. La recepción de la vacuna ha marcado los tiempos y durante este año hemos pasado por varios escenarios desde pocas vacunas a vacunas sobrantes.

Julio

J.C. Cordovilla

LA VIDA EN UNA BIRIBILKETA, por Mariano Pascal Lizagarra

El 6 de julio había sido cualquier cosa menos un día especial. Cuando todavía no habían dado las 9, el calabobos impregnaba de agua los adoquines de la Plaza de los Fueros, mientras cada cual marchaba a su trabajo en un día fresco y húmedo que ni recordaba a los Sanfermines. Aunque el calendario dijera que era 6 de julio, la realidad marcaba un martes más en Mordor.

Todo resultó tan anodino que ni siquiera recuerdo qué estábamos haciendo a las 12. Aunque los medios se empeñaran en sacar información en directo de la nada, cada pamplonés iba de su cabeza a sus asuntos.

Agosto

j.c. cORDOVILLA

EL DESPERTADOR DE LAS 3 AM, por Marta Martín Catalán

Un piano y unos pajarillos no suenan bien cuando te despiertas a las 3 AM. Ni a las 3.03; ni a las 3.07; ni en cualquier intervalo que uno se ponga para que no coincidan unas alarmas con otras al posponerlas.

Pero aquellos despertadores de julio y agosto sentaban mejor al segundo café y enfrente de la pantalla. En el momento en que aprendimos que Tokio y Pamplona estaban a 7 horas de diferencia.

Porque allí, en Tokio, tenían lugar al fin los Juegos Olímpicos más inusuales de la historia. Los que se aplazaron un año, los de las PCRs y las gradas desiertas. Pero, de algún modo, los Juegos de volver a sentirnos en casa.

Septiembre

Eduardo buxens

16.000 CONFINAMIENTOS ESCOLARES, por Ignacio de Lorenzo Rodríguez

El principal reto para la educación en Navarra durante 2021 ha sido afrontar la crisis del coronavirus, como en otros muchos sectores. La crisis ha reordenado las prioridades de los centros docentes: la salud se ha puesto en primer lugar, a veces inevitablemente en perjuicio de otros fines.

Ha sido el año de las medidas de aislamiento por zonas, de las mascarillas, de los confinamientos y de la jornada continua. Cada uno ha afectado de forma distinta a padres, profesores y alumnos, aunque los confinamientos y la jornada continua han sido especialmente gravosos para muchos.

Octubre

E. BUXENS

ES SAGRADO: AQUÍ Y AHORA, por Daniel Remírez García-Mina

Hace unos cuantos meses, aprendí de memoria un par de versos. Ya nada se aprende de memoria. Debió de ser importante. ¡Hace tanto que naufragó aquel velero bergantín! Pero algo ocurrió y, tras una insistente conversación con mi desentrenado recuerdo, me sorprendí recitando: “Vuelve sagrado cuanto toques natural. Cuanto toques sagrado, vuélvelo natural”. Se lo escribió Miguel Labordeta a un “joven poeta inadvertido”.

Procuro caminar libre de dogmas, pero ese miedo al vacío tan humano obliga, por lo menos, a un par de certezas. La primera, en mi caso y desde que recito en voz baja, es la poderosísima ambición de sacralizar las pequeñas grandes cosas. La segunda es Osasuna.

Noviembre

Jesús Garzaron

EL FIN DE LA PANDEMIA QUE NO FUE, por Sergio García Magariño

El pasaporte covid llegó abriéndose paso en un debate sobre el equilibrio entre la libertad individual y el bien común. Los bares son el espacio de socialización por antonomasia y muchos que no se habían vacunado corrieron a hacerlo para poder seguir frecuentando sus garitos favoritos. Así, la medida se convirtió en un incentivo para la vacunación.

Más allá de la anécdota, el pasaporte supuso el reconocimiento de que la pandemia seguía activa. Tras unos meses de gloria, de normalización de la vida y de consumo desenfrenado, la inmunidad comenzó a descender paulatinamente y los contagios a crecer de forma exponencial. Cayó como jarra de agua fría: se había extendido el mensaje de que el coronavirus podría tratarse ya como un virus común.

Diciembre

eduardo buxens

INUNDACIONES PARA REFLEXIONAR, por Javier M. Pejenaute Goñi

Navarra se encuentra en una zona de riesgo de inundaciones provocada por los temporales invernales que se descuelgan del Atlántico norte y se reactivan en contacto con el complejo montañoso navarro del centro norte de Navarra, auténtico nido de inundaciones, que condiciona las avenidas de los principales ríos navarros. Tienen un mayor impacto cuando acompaña una fusión repentina de la nieve y hielo.

Después de veinte días de precipitaciones persistentes, del 23 al 24 y del 26 al 28 de noviembre, y del 1 al 2; y del 4 al 5 de diciembre, sin apenas tregua, y con el suelo saturado de agua, la borrasca ‘Barra’, del 7 al 10 de diciembre, fue la gota que colmó el vaso, y que dio lugar a una de las inundaciones más virulentas de los últimos años. Además la crecida llegó de los ríos navarros y de la cabecera del Ebro, juntándose mucho caudal en la Ribera navarra.