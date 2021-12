Una lodosana reparte doce boletos del primer premio comprados en Atocha

estación de tren de Atocha en Madrid unos décimos de Cuando todo apuntaba a que ningún premio gordo iba a salpicar a la Comunidad foral comenzó a “correr como la pólvora” que parte del primer premio estaba en Tierra Estella. Concretamente en Lodosa San Adrián , localidad afectada por la riada en la última semana. Sin embargo, la historia empieza en otro continente. A.M., lodosana que prefiere mantener el anonimato a pesar de ser consciente del impacto que tiene la noticia, pasó unos días de vacaciones junto a su marido en la playa. Ya de vuelta a su domicilio de Lodosa decidió adquirir en launos décimos de lotería de Navidad para regalar a su entorno.

“No había comprado ningún recuerdo del viaje a mis familiares y pensé que podría ser buena idea llevarles lotería”, comentaba este miércoles por la tarde. En la cola de la administración escuchó decir a alguien que la cifra debía acabar en 48 porque iba a ser la premiada. “Escuché eso. Yo no soy muy de elegir números, así que dejé al lotero que decidiera por mí”, explicaba. Resulta que este le dio el gordo. 86.148, ese era el número que iba a hacer feliz a las personas que recibieron alguno de los doce boletos comprados antes de coger el tren de vuelta.

“Los repartí entre mis hijos, mis hermanos, otros familiares, amigos y algunos vecinos con los que intercambié”, anunciaba las personas con las que había compartido los boletos. “Estoy contenta sobre todo por eso, por el hecho de haber ayudado a mi entorno, especialmente a los que peor lo han pasado durante estos meses por la crisis económica”, reconocía orgullosa esta lodosana que no siguió en directo el sorteo.

“Como nunca toca, no estaba viendo la retransmisión”, reía. “Un familiar me llamó y preguntó a ver qué número teníamos y me dijo que mirara la televisión”, comentaba ilusionada. En ese momento se quedó en shock. “No me lo llegaba a creer”, señalaba. A partir de ese momento, comenzaron a llegar multitud de llamadas y mensajes a esta vecina que atendía todo desde el trabajo en la localidad.

INTERCAMBIAR CON EL 'GORDO'

San Adrián no lleva unos días muy buenos en este último mes del año. La llegada de fechas navideñas han venido acompañadas de la inundación de la localidad la semana pasada. Este miércoles al mediodía, la lotería mejoró el panorama al menos al matrimonio compuesto por Antonia y Alfredo. Ella es amiga de la vecina de Lodosa que repartió los doce boletos agraciados con 400.000 euros.

“Cambiamos un décimo y hemos tenido suerte de que nos ha tocado el ‘gordo’”, indicaba Alfredo emocionado. “Mi mujer fue la que se encargó de hacer todo, son amigas”, reconocía. “No sé ni qué décimo le dimos ni de donde, pero ahora eso es lo que menos importa”, bromeaba este adrianés este miércoles por la tarde.

Su mujer Antonia fue la primera de la familia en enterarse de que les había tocado el primer premio de la lotería. “Le llamó otra amiga de Lodosa a la que también le había tocado”, explicaba. Cuando recibió la llamada “subió corriendo a casa para comprobar que tenía el décimo”. “Yo he llegado después a casa y me lo ha comentado”, decía Alfredo. “Mi mujer estaba muy nerviosa y yo me lo he tomado con más tranquilidad”, contaba su reacción con mucha naturalidad.

El primer premio llega en un momento en el que ambos están jubilados, ella se jubiló en julio de este año y él lleva más tiempo. “Esta noticia ha llegado muy bien, creo que siempre es bienvenida”, apuntaba Alfredo, adrianés que se vio afectado por el desbordamiento de los ríos Ebro y Ega. “A nosotros nos entró algo, un poco. La peor parte se la ha llevado mi hija, que se le inundó la casa y el bajo”, explicaba. “Una noticia mala por otra buena”, añadía.

Ahora llega el momento de decidir en qué gastar una gran cantidad de dinero que días atrás estos vecinos no esperaban ver en sus cuentas corriente. “Aún no sabemos qué vamos a hacer. No lo hemos pensado”, reconocía. “Daremos algo a la familia, haremos algún viaje...”, explicaba barajando opciones. El viaje de unos lleva al viaje de otros. El gordo llegó hasta Navarra en un tren que salió de Atocha.