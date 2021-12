La Guardia Civil recupera 37.000 euros estafados a una empresa en Navarra con una factura falsa

37.000 euros que habían sido estafados a una empresa a través de una factura falsa. El equipo de la Guardia Civil de Navarra especializado en ciberdelincuencia ha recuperado recientementeque habían sido estafados a una empresa a través de una factura falsa.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por una empresa. Uno de sus proveedores recibió vía correo electrónico una factura por valor de 37.000 euros y la abonó, pero los datos de la cuenta beneficiaria de la factura estaban manipulados.

Por parte del 'Equipo@' de la Guardia Civil se realizaron gestiones urgentes con las entidades bancarias, procediéndose a la paralización y recuperación de dicha cantidad. Estos hechos se enmarcan dentro de la estafa conocida como 'Man in the Middle', que consiste en que los delincuentes consiguen información comercial de grandes y medianas empresas a través de ataques informáticos, y una vez obtienen los datos de los proveedores de estas empresas se "interponen" en sus comunicaciones vía correo electrónico, con el propósito de desviar fondos a una cuenta bancaria controlada por ellos.

Por otro lado, la Guardia Civil de Navarra, a través del mismo equipo especializado en ciberdelincuencia, ha procedido en fechas recientes a la investigación de un varón de 26 años, vecino de la merindad de Pamplona, como presunto autor de un delito leve de estafa. También se le investiga por un delito de apropiación indebida.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta en una de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Navarra por una ciudadana por cargos indebidos en su cuenta bancaria. De la investigación se pudo extraer que el presunto autor había utilizado la tarjeta que encontró en una cartera, que había perdido la denunciante, para registrarse en una página de apuestas y realizar con ella numerosos pagos. Los agentes localizaron al presunto autor y procedieron a su investigación por un delito leve de estafa y otro de apropiación indebida.

La Guardia Civil, con la creación de estos equipos especializados, 84 en toda España con más de 300 agentes, ha desplegado "un importante potencial de investigación especializado en todo el territorio, cohesionado y coordinado, y específicamente dirigido a dar respuesta a la ciberdelincuencia, uno de los fenómenos delictivos que ha adquirido mayor relevancia en los últimos tiempos", según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

De esta forma darán apoyo a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, en la que están encuadrados, "potenciando una interlocución de calidad con las víctimas y un seguimiento pormenorizado de cada denuncia".

RECOMENDACIONES PARA COMPRAR POR INTERNET

En las compras por internet, la Guardia Civil recomienda guardar todos los documentos de compra relacionados con la compra on line, ya que podrían ser necesarios para demostrar los términos y condiciones de la venta o probar que se ha realizado el pago de los productos.

No se debe enviar número de tarjeta, pin o cualquier otra información relacionada por correo electrónico y se aconseja comprar en sitios de confianza, recurriendo a marcas y tiendas que resulten familiares o en las que se haya comprados antes.

También se recomienda evitar compras on line en páginas que no autentifican al titular de la tarjeta, asegurarse de que la transferencia bancaria está protegida con un candado, controlar los cargos de la cuenta bancaria de manera periódica, y cuando se realice una compra on line a otro particular, no enviar dinero por adelantado al vendedor. Tampoco se debe enviar dinero a una persona que no se conoce.