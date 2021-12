Bariáin: "La solución no es venir y dar dinero, sino limpiar los ríos como antes"

presidente del sindicato "La solución no es venir y dar un dinero por un daño. La solución es estructural y es una reivindicación histórica del sector: hay limpiar el río. No vamos a tolerar que sea una costumbre que haya inundaciones cada tres años: en 2015, en 2018 y en 2021. Alguien tendrá que tomar una determinación. Pedimos que la cúpula de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), si no sirven para otra cosa, que se vayan. Llevamos muchos años con desastres ecológicos como estos y no se ponen soluciones". Con estas palabras, eldel sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin , reclamaba la urgente limpieza de los cauces de los ríos para evitar que con caudales de unos 2.500 metros cúbicos por segundo en Castejón se originen daños en campos y núcleos urbanos mucho mayores que en otras épocas. "Que no engañen y que no mientan. No hace falta que venga ningún experto, para ver que no se limpia. Basta con hablar con la gente de los pueblos que cuentas que antes se sacaba grava y madera del río. Te dicen que antes para tener una inundación de esta magnitud tenía que haber un caudal en Castejón de 3.500 a 4.500 metros cúbicos por segundo. Y ahora con la mitad no hay más que ver el desastre que estamos sufriendo".

"VA A COSTAR MUCHO DINERO ARREGLAR TODO"

Bariáin ha sido rotundo. "Las afecciones son históricas. Los agricultores nos transmiten que el agua ha llegado a fincas a las que nunca jamás había llegado. El número de hectáreas va a superar con creces lo que ocurrió en 2018. Con una afección económica bastante más considerable. "Hay cerca de 15.000 hectáreas anegadas, con infraestructuras rotas, con caminos rotos, y el Ebro se ha llevado la mejor tierra de cultivo. Esto va a a costar mucho dinero a las arcas de todos", ha añadido.

Para el líder agrario, las inundaciones son "un problema social", "un problema de todos" y "un desastre ecológico". Ha lamentado que la CHE lleven "cantidades ingentes de dinero" para limpiar el río y no se utilicen esos fondos para tal objetivo. "Vemos que con el dinero que riegan la CHE se dedica a programas lifes, que se dedican a temas medioambientales y que, en realidad, no se dedican esos recursos económicos a lo que realmente es importante, que es limpiar el cauce del río". Para Bariáin, el problema es que se priorizan otros criterios y se da cabida a teorías ecologistas. "Cuando se habla de no limpiar los ríos, las organizaciones ecologistas ponen el grito en el cielo diciendo que se causa un desastre medioambiental, pues estas inundaciones sí que es un desastre medioambiental", apuntó.

MÁS IMPORTANCIA AL VISIÓN QUE A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS

Para Bariáin es hora de que los planteamientos en los despachos cambien porque, según denuncia, se le da "más importancia al visón europeo que a los agricultores y ganaderos". "No porque haya un visón europeo no se debe poder limpiar el río. ¡Habrá que limpiar el río!". El presidente del sindicato ha recordado que asistimos en Navarra a una reintroducción de castores que, calificó, de una "amenaza" contra la que no se actúa con eficacia y rotundidad. "Rompen los árboles para llevarlos al lecho del río. No haya más que ver en verano y pasear por cualquier orilla de río para ver la madera que hay en las orillas y lechos".