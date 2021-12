Chivite quiere avanzar "rapidísimamente" en la vacunación en Navarra

La presidenta María Chivite ha dicho este viernes que el objetivo del Gobierno de Navarra ante el aumento de casos covid es avanzar "rapidísimamente" en la vacunación mientras ha hecho un llamamiento a ser "prudentes" y mantener las medidas de seguridad, como el uso de mascarillas o el respeto a las distancias entre personas.

Chivite ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras el acto institucional del Día de Navarra en las que además se ha referido a los retos de futuro de la comunidad para indicar que "son muchos".

Y ha precisado que entre otros están los que tienen que ver con la transformación digital y la sostenibilidad porque en este último asunto "no tenemos un plan B, no tenemos un planeta B", y ha apostado por afrontar estos retos con "una amplia perspectiva de manera transversal para que las transformaciones digitales y verdes no generen más brechas sociales".

Se trata, ha dicho, de que esas transformaciones "las hagamos teniendo en cuenta la cohesión social de Navarra" y por eso, ha precisado, su mensaje de búsqueda del bien común tiene como destinataria a toda Navarra, y como ejemplo ha puesto el Plan de Empleo pactado "entre diferentes" por "el bien de Navarra".

"Si tenemos un objetivo común, aunque tengamos puntos de vista diferentes, seguro que somos capaces" de acuerdos, ha concluido.