Navarra no descarta tomar más medidas frente a la covid tras el puente foral

varias reuniones, entre ellas la del grupo de expertos que agrupa a epidemiólogos, profesionales sanitarios, etc., para analizar la situación cuando pasen estos días de fiesta. "Si hay que tomar medidas, las tomaremos", apuntó ayer el director general de Salud, Carlos Artundo. Eso sí. Serán las imprescindibles para que afecten lo mínimo a la recuperación social, económica y emocional y durante el menor tiempo posible, añadió. Navarra no descarta tomar más medidas después del puente foral para frenar la transmisión del coronavirus más allá del certificado covid que ya está en marcha . De hecho, Salud ha convocado ya, entre ellas la del grupo de expertos que agrupa a epidemiólogos, profesionales sanitarios, etc., para analizar la situación cuando pasen estos días de fiesta. "Si hay que tomar medidas, las tomaremos", apuntó ayer el director general de Salud, Carlos Artundo. Eso sí. Serán las imprescindibles para que afecten lo mínimo a la recuperación social, económica y emocional y durante el menor tiempo posible, añadió.

Artundo apeló a la población para que mantenga y extreme las medidas preventivas: mascarilla en interiores y recomendación también en exterior, distancia de seguridad, ventilación, reuniones no masivas, etc. “Intentaremos aguantar todo lo posible antes de tomar otras medidas”, aseguró Artundo, que insistió en el “sentido común” para intentar controlar la expansión del virus. Las medidas, dijo, serían las de siempre. “No hay varitas mágicas. Son las que han funcionado en otros momentos”. En definitiva, restricción de aforos, cierre de interiores, etc., según la situación.

HOSPITALES TENSIONADOS

La sexta ola de la pandemia avanza en Navarra y el miércoles se diagnosticaron 564 nuevos casos, el peor dato desde el 14 de julio en plena quinta ola. Se realizaron 4.189 pruebas diagnósticas y el índice de positividad se disparó hasta el 13,5%. Además, se registraron 6 nuevos ingresos, uno de ellos en la UCI, por lo que actualmente hay 87 personas hospitalizadas de las que 14 se encuentran en la UCI.

Más allá de posibles dientes de sierra en la evolución de los casos debido a los días festivos, Navarra atraviesa una “situación delicada”, apuntó Artundo. Y la tendencia es ascendente, tanto en los casos como en la presión hospitalaria, aunque las cifras no se pueden comparar aún en ingresos a las de otras olas.

La vacunación está frenando los casos graves de covid, tanto en hospitalización en planta como en la UCI, pero la situación en los hospitales es de “tensionamiento”, tanto por la covid como por patologías no covid. El virus sincitial que afecta sobre todo a niños, por ejemplo, está llenando los servicios de pediatría e incluso ha sido preciso derivar a pacientes a centros concertados para su ingreso.

Por lo tanto, la clave no estará tanto en la incidencia (número de casos) como en la presión asistencial, tanto en Primaria como en hospitales. Si se puede gestionar, dijo Artundo, se mantendrá la situación actual. Pero si no se logra este objetivo las medidas se pondrán encima de la mesa con rapidez. De momento no se ha cuantificado con qué cifras se tomarían más medidas pero una pista son los datos que se manejaban en el ámbito hospitalario en otras olas de la pandemia: un 15% de camas hospitalarias ocupadas por covid y 30 pacientes en UCI marcaban la línea roja de ‘riesgo muy alto’.

Artundo pidió a la población que se “ponga las pilas” con las medidas preventivas ya que Salud espera que impacte a favor de la contención del virus el cierre de colegios en puentes y navidades así como con el inicio de la vacunación en menores de 5 a 12 años previstas para mediados de diciembre. Además, desde los centros de epidemiología se considera que la nueva ola tocará techo “en pocas semanas”.