El descenso de la cota de nieve amenaza con cerrar a mediodía de este sábado la A-15 en Guipúzcoa

Ertzaintza ordenará el cierre de la A-15 este sábado en una hora sin concretar por intensas precipitaciones de nieve, pero presumiblemente será hacia mediodía. Según ha informado este viernes la Diputación de Guipúzcoa, compete a Tráfico regular la circulación y decidir la clausura y apertura de la autopista. Aún así, como ha avanzado la propia institución en un comunicado, "la Agencia Vasca de Meteorología ha anunciado nevadas por debajo de los 700 metros desde las 12:00 horas de mañana sábado hasta las 06:00 horas del domingo, lo que supondrá el cierre total de la A-15 en ambos sentidos, desde el enlace de Andoáin hasta el enlace de Berastegi, en el tramo guipuzcoano".

“El corte de la carretera no se producirá hasta el inicio de la nieve”, señaló Aintzane Oiarbide, diputada de Infraestructuras Viarias. “El personal de la carretera y los agentes encargados de regular el tráfico acordarán in situ el cierre de la A-15. Y para la apertura de procederá de la misma manera: una vez amaine la nieve, se decidirá in situ si se dan las condiciones para abrir la carretera de forma segura. La circulación se desviará a la carretera de Berastegi a Tolosa”.

De acuerdo a las mismas fuentes, "durante el tiempo que dure la alerta, se prohíbe la circulación de camiones por la carretera GI-2130. Deberán utilizar la N-I o la de Sakana para llegar a Guipúzcoa o salir hacia Navarra. Los vehículos ligeros podrán utilizar la vía de Tolosa a Leitza. La Policia Foral y la Ertzaintza colaborarán en la redirección del tráfico".

Oiarbide avanza que “mientras la autopista permanezca cerrada, el número de vehículos aumentará considerablemente en la carretera GI-2130, por lo que pondremos todos los medios a nuestro alcance para mantener la vía en las mejores condiciones posibles”.