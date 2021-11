¿Qué pasos seguir ahora ante la covid?

Los casos de coronavirus están subiendo y, con ellos, vuelven a muchos hogares las cuarentenas, las pruebas, los rastreos, etc. Algunas de las principales dudas que se presentan en esta nueva fase, con el 80% de la población general vacunada, son las siguientes:

¿Quién es contacto estrecho de un caso positivo?

Se considera contacto estrecho aquella persona que haya permanecido con un afectado, con prueba positiva, durante 15 minutos a menos de dos metros de distancia y sin medios de protección (mascarillas).

¿Las personas vacunadas tienen que hacer cuarentena?

Si no son contactos estrechos no tienen que pasar cuarentena.

¿Quién hace cuarentena?

Las personas que son positivas (están infectadas), con independencia de si están o no vacunadas, y las que no están vacunadas y han sido contacto estrecho.

Si una persona vacunada es contacto estrecho ¿Qué pasa?

A los 7 días del contacto se le realiza una PCR para comprobar si ha sido contagiada y es positiva.

¿Y tienen que hacer cuarentena?

Si no tiene síntomas, no. Sin embargo, sí se indica que se deben mantener una serie de medidas preventivas específicas. Entre ellas: llevar la mascarilla en todo momento, no estar con personas vulnerables, no estar con personas que no están vacunadas, no asistir a eventos multitudinarios. Además, es preciso vigilar con cuidado los síntomas por si debuta la infección.

¿Cuáles son los síntomas de la infección por coronavirus?

Los síntomas principales son fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, diarrea, y dolores musculares, de garganta o de cabeza no habituales y sin causa conocida, aunque también puede haber otros síntomas menores.

¿Qué tiene que hacer una persona vacuna que ha sido contacto estrecho si empieza a presentar síntomas?

Si aparecen síntomas hay que hacer una prueba diagnóstica en el momento. Si los síntomas se presentan antes de cinco días después del contacto con la persona positiva se puede realizar un test de antígeno. Pero si han pasado más de cinco días desde el contacto se tiene que realizar una PCR (la toma de la muestra se realiza del mismo modo pero el análisis es diferente).

¿Cuánto tiempo dura la cuarentena?

En personas no vacunadas y que han sido contacto estrecho de un positivo la cuarentena se realiza durante 10 días. En vacunados sin síntomas no es preciso hacer cuarentena, como se ha indicado. Sí tomar medidas extras.

¿Qué pasa si la PCR es positiva?

El seguimiento se realiza desde el centro de salud. El equipo de rastreadores pregunta por los contactos estrechos de los 2 días previos al inicio de los síntomas. Si presenta síntomas, el aislamiento se mantiene hasta 3 días después de que desaparezcan los síntomas, siempre que hayan pasado 10 desde el inicio.

¿Se realiza una nueva PCR?

Si es personal sanitario o sociosanitario se necesita una PCR negativa para incorporarse al trabajo.

¿Es obligatorio el uso de la mascarilla?

El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en espacios cerrados, únicamente se puede quitar mientras se consume. También es obligatoria en medios de transporte públicos y en los transportes privados complementarios de hasta 9 plazas con personas no convivientes. En eventos multitudinarios al aire libre hay que llevar mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros entre personas no convivientes.

¿Qué está prohibido?

Se mantiene la prohibición de fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima de al menos dos metros con otras personas. Tampoco están permitidos los botellones en la vía pública, parques o plazas.

¿Qué es el certificado covid?

Es un certificado que acredita que la persona ha sido vacunada contra el coronavirus, ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo o se ha recuperado de la covid-19. No es un pasaporte ni un documento de viaje.

¿Es obligatorio?

Salud está estudiando la posibilidad de implantar esta medida para entrar en determinados espacios, como discotecas, y también se valora en otros espacios de ocio. Se trata de una medida que ya se ha tomado en distintos países europeos para entrar a espacios como bares, museos, etc. y frenar la expansión del virus.