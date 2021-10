El centenario del sacerdote navarro Luis Urriza llega a The New York Times

Lerín a los 27 años y se marchó a Estados Unidos. Desde 1977 lleva celebrando misas en la iglesia de Cristo Rey de Beaumont, Luis Urriza dejóa los 27 años y se marchó a Estados Unidos. Desde 1977 lleva celebrando misas en la iglesia de Cristo Rey de Beaumont, la que él construyó y en la que celebró su siglo de vida tras haber superado la covid-19

Su historia ha dado la vuelta al mundo y esta semana, The New York Times ha publicado un artículo en el que cuenta la historia de este sacerdote navarro que el mes de agosto de este año 2021 cumplió 100 años.

Urriza nació el 19 de agosto de 1921 en Lerín, Navarra, y a los 12 años ingresó en el seminario de Calahorra. Allí pasó su adolescencia. Ejerció de profesor a los 16 años durante la Guerra Civil. Enseñó a los más jóvenes y luego continuó con su labor en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde habían muerto más de cien sacerdotes.

Tras cinco años siendo profesor, Urriza recibió la ordenación sacerdotal a las 22 años gracias a que su madre, Rita Tres. Convenció al superior de la Archidiócesis de Pamplona para concedérsela dos años antes de la edad permitida.

Tras pasar dos veces por Calahorra y una por León, comenzó a dar lecciones de latín, griego, música... En ese momento recibió una llamada del párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Port Arthur, Texas, para que fuera allí a trabajar de organista.

La música se había convertido en uno de sus hobbys, pero tuvo que ingresar dos años en el servicio militar en España y no pudo irse hasta ese momento. El lerinés no se lo pensó dos veces y se marchó a Estados Unidos sin saber ni una pizca de inglés. Allí pudo comprar un terreno y construir una iglesia que llamó Cristo Rey.

El 19 de agosto cumplió 100 años. Y es en este momento, casi 70 después de haberse establecido en Cristo Rey para atender a la comunidad latina del sureste de Texas, cuando se ve obligado a dejarla su parroquia.

Según informa The New York Times, unos días después de su cumpleaños, el obispo de Beaumont le informó de que otro sacerdote más joven se encargará de Cristo Rey. Su orden le envía ahora a una iglesia cerca de Madrid, algo que no gustó a sus feligreses, que organizaron una marcha con la esperanza de convencer al obispo de que cambiara de opinión. Pero la decisión no cambió.