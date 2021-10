María Jesús Valdemoros ha señalado este jueves que el anteproyecto de Presupuestos de Navarra para 2022, aprobado por el Ejecutivo foral, tiene una "salida en falso" ya que se basa en un cuadro macroecónomico que "no cumple las expectativas de crecimiento económico". La parlamentaria de Navarra Suma ha señalado este jueves que el, aprobado por el Ejecutivo foral, tiene una "salida en falso" ya que se basa en un cuadro macroecónomico que "no cumple las expectativas de crecimiento económico".

En declaraciones a los medios de comunicación, Valdemoros ha comentado que el Instituto Nacional de Estadística, para el segundo trimestre de este año, recortó la previsión de crecimiento y "la previsión de crecimiento se ha recortado por los analistas poco más de un 1% y sin embargo el cuadro económico que envió el Gobierno de Navarra a AIReF en agosto es el mismo que se ha presentado en los Presupuestos".

Según ha dicho, "si la base sobre la que está hecha el Presupuesto no cumple las expectativas, difícilmente se cumplirán las previsiones de ingresos y las de gastos".

En cuanto a las modificaciones en IRPF, ha señalado que "se trata de incrementos mínimos, donde las personas que se van a ver beneficiadas van a ver mejoría muy pequeña, porque llevamos un IPC acumulado durante estos años importante y estos año llevamos una inflación interanual del 4,1%, por lo que esa subida del 5% apenas se va a percibir por los ciudadanos".

Ha añadido que "va a haber un nuevo recorte a los beneficios fiscales de los planes de pensiones, siguiendo la tónica del Gobierno de España". Sobre el Impuesto de Sociedades, la parlamentaria ha comentado que "el Gobierno de Navarra dice que no es el momento de subir impuestos y para nosotros este mensaje es no hacer absolutamente nada". "Estamos en un momento crítico, donde hay que apoyar la generación de empleo y no se vislumbra ningún tipo de ayuda para que las empresas, los autónomos y las pymes puedan generar más empleo", ha dicho, para defender que "el empleo es la mejor política social".

En cuanto al gasto, Valdemoros ha manifestado que el Ejecutivo traslada que en los Presupuestos el 54% se destina a gasto social, "cuando UPN ha traído Presupuestos a esta Cámara con un 56% de gasto social, con lo que es en la línea en la que esta Comunidad ha trabajado los Presupuestos desde el punto de vista social".

Según ha continuado, "más allá de que pueda ser un Presupuesto expansivo, prácticamente todos lo son, será interesante analizarlo con el nivel de ejecución que se tenga de los de este año, porque ese será el pistoletazo de salida para ver los incrementos que se están produciendo en el Presupuesto de 2022".

María Jesús Valdemoros ha añadido que "a día de hoy el ciudadano no percibe que los servicios públicos llegan como la gente quiere y el ejemplo más claro es la sanidad, donde el ciudadano está descontento en Atención Primaria".

La parlamentaria ha añadido que seguirán trabajando en analizar el planteamiento presupuestario del Gobierno y "será cuando decidamos el trámite de enmienda a la totalidad y enmiendas parciales que llevaremos a cabo en la Cámara".