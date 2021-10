Sube a 675€ la renta máxima del alquiler deducible

El proyecto de medidas tributarias contempla un incremento de 25 euros, de 650 a 675 euros mensuales, de la renta máxima de alquiler que permite acceder a deducciones que podría incrementar la cifra de nuevos solicitantes y, por ende, incrementar el gasto de Hacienda por este concepto. En todo caso, no será un incremento excesivo. “Se estima un potencial incremento de gasto no superior al 2% sobre 680.000€ mensuales de gasto (430.000 euros por Emanzipa y 250.000 euros por David), lo que supondría 13.600 euros mensuales, es decir, 163.200 euros anuales que afectaría al presupuesto de 2022”, precisa el documento en el que se llega a la calificar de “insignificante” la citada cantidad por lo que supone respecto al total de la recaudación prevista para 2022. El proyecto incluye otras medidas en materia de Vivienda como la flexibilización de los requisitos para aplicar la deducción por arrendamiento para acceso a vivienda (David) que, no obstante, no implica coste adicional porque el requisito que se suprime nunca se había aplicado en la práctica, según los datos aportados a Hacienda por el departamento de Vivienda. Tampoco implica coste adicional la ampliación de la deducción por arrendamiento para emancipación a personas desempleadas porque se trata de una situación que ya existía en 2021 y que se había tenido en cuenta en la previsión de gasto para 2022 que se estimó en 430.000 euros mensuales.