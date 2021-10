"Conductores, tened mucho cuidado"

Nochebuena de 2010 dejó una fina capa de nieve y hielo en la Sakana. Luis González Pérez, que entonces tenía 30 años, regresaba en su furgoneta de cenar en la vivienda familiar de Olazagutía hasta su casa, en Ziordia. Ladejó una fina capa de nieve y hielo en la. Luis González Pérez, que entonces tenía 30 años, regresaba en su furgoneta de cenar en la vivienda familiar dehasta su casa, en Ziordia.

Pisó una placa de hielo y su coche dio varias vueltas de campana. Quedó en estado muy grave, ingresado en la UCI. Ahora, una década después, se atreve ufano a enfrentarse a una rueda de prensa y compartir su testimonio en una muestra de valentía y mensaje a navegantes.

O más bien conductores. Arropado por Maite Palacios Muruzábal, psicopedagoga y coordinadora de Adacen, Luis explica que al pisar la placa de hielo se salió de la carretera. “Di 4 o 5 vueltas de campana. Hacía mucho frío”.

La información sobre su accidente que se publicó el domingo 26 de diciembre recogía que hasta entonces este joven trabajaba en la empresa Sunsundegui de Alsasua. “¿Te ha cambiado mucho la vida?”, pregunta alguien.

Él asiente, pero se agarra a los logros que va consiguiendo en la asociación, en la que lleva desde 2012. “Antes iba en silla en ruedas. Ya no. Ahora también me visto solo”. Es un txapeldun (campeón), le definen en Adacen, donde sigue fisioterapia, rehabilitación, logopedia, terapia ocupacional, etc.

No es menos elocuente el turno de Burgo Chávarri Martínez, de 55 años. Explica su accidente (choque contra un camión en Castejón, en agosto de 1992) y resalta su condición de natural de Alfaro, en La Rioja, aunque vino a Pamplona porque aquí “le tratan muy bien”.

Ella llegó a Adacen a finales de la década de los noventa y desde entonces ha trabajado mucho en recuperar parte de su autonomía. “No hablaba y ahora puedo gritar. Me pongo yo toda la ropa, de arriba a abajo”.

Los dos coinciden en enviar a los conductores un mensaje en la misma línea, de prevención. “Que no corran, que hay que tener mucho cuidado con el coche”.