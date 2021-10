Policía Municipal: “Nos preocupa que haya gente que solo reacciona si teme el control de la policía”

La casuística de los conductores ebrios es tan amplia como las cifras que ha dado a conocer la Policía Municipal , pero sin embargo sí apuntan a. “Hay mucho vecino de Pamplona o de la Cuenca que sale a comer. Va en coche, come con la familia, con la pareja o con la cuadrilla, se toma unas copas y, desde media tarde hasta la medianoche, coge el coche otra vez para volver a casa porque, ¿cómo lo va a dejar allá aparcado?”, relata uno de los responsables de Atestados. “, en la misma ciudad incluso, o como mucho hasta alguna localidad de la Comarca. Llevo a mi amigo a Orkoien y luego me vuelvo a Sarriguren, o a Zizur, o a San Juan, por ejemplo. De ciento a viento te topas con algún positivo de gente de fuera, pero no es lo normal. La mayoría son gente que vive muy cerca”.