Pimientos asados, envasados y etiquetados

A la gran mayoría les encanta los pimientos asados que en estos días es posible adquirir en distintas localidades navarras. Cosa distinta es pringarse las manos para pelarlos y limpiarlos. Por ello es cada vez más frecuente encontrarlos a la venta libres de pieles y envasados al vacío. Eso sí, ese proceso de manipulado y envasado sólo deben hacerlo los establecimientos debidamente autorizados. Y además, debidamente etiquetado.

Para que el consumidor no se lleve sorpresas, lo primero en lo que debe fijarse es si esos pimientos envasados tienen o no etiqueta. Así lo advierte el servicio de Seguridad Alimentaria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Debe figurar el origen del producto, la fecha de envasado y fecha de caducidad así como la cantidad (peso o unidades). También las condiciones de conservación, si necesita refrigeración o no.

Salud Pública señala que la venta de pimiento asado al momento para que el propio consumidor lo limpie es una “tradición extendida” que desde el punto de vista alimentario no entraña riesgos. Cosa distinta es que un establecimiento quiera ofrecer como valor añadido la venta del producto ya pelado y envasado. “Aquí ya se produce una manipulación y transformación que debe hacerse con las debidas garantías”, según un responsable de Seguridad Alimentaria.

En primer lugar, el local debe estar registrado como establecimiento alimentario. Asimismo, precisa de un espacio donde llevar a cabo la manipulación con las condiciones de higiene. Tendrá que tener cámaras para conservar los envases que precisen refrigeración. El personal también debe contar con la formación adecuada en la manipulación de alimentos. “Si el consumidor ve que los envases no tienen etiqueta o sospecha que no hay una correcta manipulación del producto, lo mejor es no comprarlo. También puede denunciarlo a Salud Pública”, afirma.

Salud Pública tiene un equipo de inspectores por zonas que realizaran comprobaciones rutinarias en los establecimientos. “Si detectan alimentos no autorizados, mal envasados o deteriorados los decomisan”, explican en Salud Pública. Aclaran que no hay ninguna campaña especial del pimiento aunque los inspectores de la zona Media y Ribera tienen más trabajo que en otras épocas.

Salud Pública añade que estas normas se aplican a cualquier otra verdura y hortaliza manipulada, por ejemplo, la acelga, borraja o los espárragos que se venden limpios. Caso distinto -aclara Salud Pública- es por ejemplo el de las carnicerías que, a petición del cliente y e in situ, envasan al vacío. “No hace falta que está etiquetado porque se da por hecho que está a la vista en el expositor”, explican.