Educación abre el proceso para pedir el cambio de jornada escolar en Navarra

Los requisitos y el proceso para cambiar en el tipo de jornada escolar se publicaron este lunes en el BON, en una resolución del director general de Educación para centros públicos y privados de Infantil y Primaria o de Educación Especial. El curso pasado, esta convocatoria se suspendió con motivo de la pandemia; todos los colegios tuvieron que organizarse con la jornada continua y la experiencia abrió la puerta a que muchas familias, satisfechas con esta modalidad, la reivindiquen para el fin de las restricciones aunque tuvieran la partida hasta la llegada de la covid-19.

Ante la comunidad educativa de los centros se presentan dos disyuntivas: volver a la jornada anterior (partida) o decidirse por la continua o la flexible, y elegir cuándo hacerlo, si en enero de 2022 o en septiembre, ya para el próximo curso.

Ambas decisiones conllevan procesos diferentes. El que se publicó ayer regula la votación para el cambio definitivo de jornada. El momento en que entre en vigor se decidirá mediante un proceso extraordinario que todavía está por detallar.

En cualquier caso, especificaron desde el departamento de Educación, “no hay ninguna obligatoriedad” de que los centros organicen estas votaciones; es decir, los colegios pueden decidir si solicitar o no cualquier cambio. En la red pública, las iniciativas deben partir de los equipos directivos; en la concertada, de la titularidad del centro. Si la dirección no quiere empezar alguno de los procesos, no se tendrán que celebrar. “Eso no ha cambiado, la resolución es la que había antes”, insisten desde Educación.

Si se apuesta por modificar la jornada que tenían antes, los colegios podrán acogerse a la continua, con el horario lectivo de mañana de lunes a viernes y una oferta de extraescolares cuatro tardes a la semana, o a la flexible. Esta segunda opción supone tres días de horario partido y dos, uno siempre en miércoles, solo de mañana.

Respecto al mes de implantación, de manera excepcional los centros podrían solicitar hacerlo en enero de 2022, si los datos epidemiológicos permanecen estables. El modo en que se iniciaría este proceso “no está definido”, aseguraron desde Educación. En principio, se asemejará al del cambio permanente de jornada. El departamento está recibiendo “aportaciones” de la comunidad educativa, por lo que se especificará el procedimiento más adelante: “Los centros tendrán tiempo suficiente para conocer la regulación de esa votación y prepararlo todo con calma. Tiene que ser a finales de este año para que en enero los que quieran puedan volver”.

CAMBIO DEFINITIVO DE JORNADA

Para aplicar la jornada continua o la flexible, el director o directora del colegio debe pedir “el visto bueno” del Servicio de Financiación de Centros, Ayudas al Estudio Servicios Complementarios antes del martes 2 de noviembre. Este organismo supervisa si los horarios que propone el centro son compatibles con el transporte y comedor.

Una vez se obtenga la aprobación, el equipo directivo elaborará el proyecto, con los detalles para su puesta en marcha. El plan pasará por una votación del profesorado, que deberá aprobarlo con una mayoría de al menos 3/5 del total.

Si se acepta el proyecto, este se someterá a una segunda votación: la del consejo escolar. Este órgano se compone por el director y representantes de las familias, los alumnos, los docentes y el equipo administrativo. Para su aprobación se exigen 2/3 de los votos. En caso de obtenerla, se comunicará a las familias y se procederá a una nueva votación.

Para los padres o tutores legales, cada hijo les da derecho a un voto. Si hay custodia compartida, deberán ponerse de acuerdo y si pertenece a una de las partes, este progenitor será el responsable de votar. Se podrá participar de forma telemática, por buzón o de manera presencial. Se necesitan 3/5 del censo total para su aprobación. El director general de Educación, Gil Sevillano, dictará la resolución en la que se estime o no el cambio. De los 14 colegios que solicitaron la modificación de la jornada para el curso 2020-21, solo dos consiguieron la jornada continua. Antes de la pandemia, un centenar de colegios navarros contaban con esta modalidad.

JORNADA ESCOLAR CONTINUA

1 Horario. Las actividad lectiva se imparte de lunes a viernes por la mañana.

2 Horas. Entre sesiones curriculares y recreos no se podrán superar los 1.550 minutos semanales, si los recreos son de 40 minutos, y los 1.500 minutos si son de 30 minutos.

3 Extraescolares. Deben ofertarse actividades extraescolares cuatro tardes a la semana entre octubre y mayo. Entre las sesiones de mañana y las actividades deben transcurrir al menos 90 minutos.

4 Recreos. Se puede optar por un recreo de 30 minutos, uno de 40 o dos recreos que sumen 40 minutos.

5 Profesorado. Las horas de responsable o participante de extraescolares serán de cómputo lectivo. Entre docencia directa y cómputo lectivo no se superarán las 25 horas semanales.

6 Recursos. Para los centros públicos, no supondrá aumentar los recursos humanos ni los gastos de funcionamiento. Para los concertados, no conllevará una variación en la financiación recibida.

7 Servicios complementarios. Se debe garantizar la continuidad de los servicios complementarios. Sus horarios no se podrán cambiar en perjuicio de estos o de la planificación del adjudicatario del transporte.

8 Transporte. En septiembre, junio y los días en que no haya extraescolares, los alumnos de Infantil y Primaria de los centros que compartan transporte deberán usar el servicio comedor subvencionado.

JORNADA ESCOLAR FLEXIBLE

1 Horario. De octubre a mayo, tres días a la semana habrá horario partido. Los dos restantes, serán solo de mañana y una de las jornadas deberá caer en miércoles.

2 Horas. Entre sesiones curriculares y recreos no se podrán superar los 1.550 minutos semanales, si los recreos son de 40 minutos, y los 1.500 minutos si son de 30 minutos.

3 Recreo. Siempre a media mañana, con una duración de 30 minutos.

4 Profesorado. El cómputo total de horas lectivas entre las de docencia directa y las de cómputo lectivo será de 25 a la semana.

5 Recursos. Para los centros públicos, no supondrá aumentar los recursos humanos ni los gastos de funcionamiento. Para los concertados, no conllevará una variación en la financiación recibida.

6 Servicios complementarios. Se debe garantizar la continuidad de los servicios complementarios. Sus horarios no se podrán cambiar en perjuicio de estos o de la planificación del adjudicatario del transporte.

7 Transporte. En septiembre, junio y los dos días sin sesiones por la tarde, los alumnos de Infantil y Primaria de los centros que compartan transporte deberán usar el servicio comedor subvencionado.