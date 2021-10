Fernando Lumbreras: “La covid nos ha quitado clientes que venían a diario”

La cadena de panaderías Ogipan también baraja una subida del precio del pan en las próximas semanas. De momento, esta firma asume el incremento de los costes como la harina, el azúcar, la luz y el gasóleo, entre otros. “Esto es una cadena y tendremos que subir”, señala el propietario, Fernando Lumbreras. La luz, explica, es imprescindible para algunos hornos eléctricos en las tiendas, así como para las cámaras refrigeradoras. Lo mismo ha sucedido con el gas, utilizado en algunos hornos, y con el precio del gasóleo, empleado para las furgonetas de reparto del pan casa por casa en muchos pueblos.

El directivo tilda la situación de “muy complicada” porque el aumento de los costes les ha llegado cuando todavía este tipo de establecimientos no se habían “recuperado” del daño ocasionado por la covid. Fernando Lumbreras cuenta que el miedo al contagio llevó a muchos clientes diarios de panaderías a comprar el pan en un supermercado, al mismo tiempo que realizaban el resto de la compra. “Hacían una única salida de casa. Y estimamos que un 20% de quienes venían a diario ya no lo hacen. Tampoco han vuelto muchas de las señoras mayores que venían por la tardes a tomarse su café”, añade.

Lumbreras explica la situación de desventaja de las panaderías con respecto al supermercado. “La calidad no es la misma pero una cadena de distribución se puede permitir perder 70 céntimos en un pan porque lo recupera con el conjunto de la compra. Luego, el pan es un producto perecedero y si no lo vende va a la basura. Y ya no hay clientes de diario fieles. Hoy compran aquí y mañana en otro sitio. No sabemos medir la producción”.

Lumbreras denuncia algo que considera “injusto” y es que los panes más comunes, hechos con harinas refinadas, tiene un IVA del 4% mientras que los más especiales, hechos con harinas de mayor calidad, están sujetos a un IVA del 10%. “El más de mejores propiedades alimentarias es el más costoso. No tiene sentido”, subraya.