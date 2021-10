El Gobierno de Navarra respeta la decisión de denegar el permiso penitenciario a 'El Prenda', tras su carta de perdón a la víctima

A requerimiento de los medios, Remírez ha afirmado que, "como Gobierno de Navarra no marcamos una posición definida y no podemos más que manifestar nuestro respeto a esa decisión, ya que, en este caso, esta persona ha sido condenada en base a la aplicación y una normativa penal, que será o no sujeta al tratamiento de su condena con mayor o menor flexibilidad y según lo decidan las autoridades judiciales, y ahí no tenemos mayor opinión", ha indicado.

El vicepresidente navarro, en todo caso, ha reiterado el apoyo expresado a la víctima por el Gobierno de Navarra, tal y como ha hecho "desde un principio" y ha hecho "un llamamiento claro a la ciudadanía a evitar este tipo de situaciones y comportamientos desde una política clara de tolerancia cero contra los abusos sexuales"

"El Gobierno de Navarra ya dijo, durante el proceso judicial, que la víctima tenía toda la razón y que se produjo una agresión sexual y una violación en conjunto por un grupo de personas que abusaron en una posición de superioridad que quedó clara en la condena y en la sentencia", ha reiterado.

En este sentido, Remírez ha insistido en que la posición política del Ejecutivo navarro es que "solo un sí significa un sí en esta cuestión, y, a partir de ahí, las vicisitudes relacionadas con el ámbito penitenciario, nosotros, como Gobierno de Navarra no podemos más que manifestar nuestro respeto y no marcamos una posición definida".

"Lo que decimos y dijimos es que la víctima tenía razón desde el principio y, por tanto, solo queda manifestar, como gobierno, nuestro apoyo a la víctima y hacer un llamamiento claro a la ciudadanía a evitar este tipo de situaciones y comportamientos, desde una política clara de tolerancia cero contra los abusos sexuales", ha insistido.