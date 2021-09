Según ha indicado Jorge Esparza al defender la iniciativa, Navarra en el año 2000 era "punta de lanza" en medición pero hoy solo 4 autonomías, y una es la Comunidad Foral, no ha regulado esta materia.

Por eso ha defendido un marco "general y flexible" sobre los procesos de mediación y avanzar en cuestiones como el carácter transversal de la medición, la puesta en marcha de un Consejo de Mediación como órgano consultivo, la regulación de la medicación en el ámbito local y privado, crear un registro de personas mediadoras y establecer un régimen sancionador.

Es una ley "con la vocación de ser un primer punto de partida, para que sea trabajada, mejorada y pactada" por los grupos de la Cámara, ha indicado Jorge Esparza, al tiempo que ha calificado de "rastrera" la actitud del consejero de Justicia, lo "más contrario al espíritu" de la mediación y "anteponiendo intereses personales y partidistas".

Le ha acusado además de "incompetencia" al tardar de junio a agosto en reaccionar a la iniciativa de NA+ para decir entonces que ya estaba su departamento trabajando en este asunto, y ha denunciado que califique de "error" las sanciones o el registro de mediadores, que tienen otras autonomías o la legislación estatal, o que no se vincule la mediación a la justicia restaurativa, "cuando esto no va de eso", va "más allá de la mediación intrajudicial como usted pretende".

En contra de la proposición, la portavoz del PSN ha señalado que está "vacía de contenido y obsoleta", no tiene en cuenta la participación de la ciudadanía ni favorece la justicia restaurativa en lo penal, el texto resulta "muy poco ambicioso" y "totalmente superado" por la normativa estatal y europea, y "no se adapta a la idiosincrasia de Navarra", por lo que es una propuesta "que se desacredita por si sola".

de Geroa Bai , ha subrayado que la proposición de ley "no mejora la mediación" navarra, "no cumple las expectativas", es "clara muestra del desconocimiento" de lo que es la mediación y las herramientas de que dispone, "no cumple con los requisitos" para la mediación, es "obsoleta", "no se ajusta" ni la experiencia navarra ni a la legislación en vigor y contiene "desajustes e incoherencias que generan muchas inquietudes jurídicas".