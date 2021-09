La falta de médicos genera malestar en decenas de poblaciones rurales

La falta de médicos y pediatras en Atención Primaria no deja de ser una mal endémico en Navarra que el Sindicato Médico, por ejemplo, acusa de manera especial en el último lustro. “Con un aumento progresivo en los dos últimos años, supone -a su juicio- el principal problema que impide la correcta atención de los pacientes” en la zona rural. “Hay pueblos sin médico desde hace más de un año. La situación de la Zona Básica de Peralta es dramática, por ejemplo. Funes no tiene ninguno de sus dos médicos. Falta uno en Marcilla, uno en Peralta..”. El repaso corresponde a la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), cuyos responsables en Navarra reparan igualmente en las necesidades de personal que hay también en Villafranca, Arguedas o Valtierra desde que “hace varios meses” se trasladaron a La Rioja los facultativos aprobados en una oposición en esta comunidad autónoma. El mapa de carencias señala otros hitos: “Un sinfín de poblaciones, como Alsasua, Elizondo, Azagra, Corella, Cascante, Castejón, Leitza o Sangüesa no tienen o no han tenido cubiertas todas las plazas de medicina de familia o pediatría”. Sin médicos suficientes, la salud se resiente y las protestas arrecian.

El hartazgo de la población por la reducción de 3 a 2 las plazas de médico en el valle de Roncal se traduce en la recogida de más de un millar de firmas. El ajuste de plantilla se producirá en octubre en una zona expuesta, como denuncian sus vecinos, a los rigores de la despoblación. Semanas atrás, el personal sanitario de Elizondo y poblaciones cercanas convocó a la ciudadanía a concentrarse por la demanda de refuerzo de personal. Al día siguiente, Salud anunció la reposición de dos bajas en el turno de urgencia del Punto de Atención Especial (PAE) de Urdax y Zugarramurdi, perteneciente a la Zona Básica de Salud de Elizondo. La solución tiene un carácter temporal, según la información que recibieron los alcaldes de ambos términos en un encuentro con la consejera, Santos Induráin. Por lo que escucharon, después de 2022 la Atención Primaria en la zona rural estará sometida a una remodelación a partir de un modelo integral que priorizará el trabajo de enfermería.

LOS DATOS DE SALUD

Así las cosas, la comisión de personal del Servicio Navarro de Salud tuvo acceso el 17 de junio a la información de plazas necesarias de cubrir en ese momento en el conjunto de Navarra. El dato revelaba la necesidad de 70 médicos, de ellos 16 pediatras, 49 médicos de familia, 4 profesionales del SUR y 1 médico de apoyo.

A pesar de ser requerida la actualización del estadillo de los huecos que son precisos completar a día de hoy, Salud no aporta ninguna novedad. Lo que sí señala es que el 94,1% de los puestos de médico de familia tiene un titular, con 273 profesionales con plaza estable de las 290 existentes. En el caso de pediatría, la proporción es inferior (40 de 49).

Asegura el propio departamento que el hecho de que no estén asignadas todas las plazas con nombre propio “no significa que no se cubran y que no se preste la atención a los ciudadanos. La cobertura está garantizada, ya sea por profesionales del equipo donde está la plaza o por profesionales de otros equipos que, a través de la ampliación de su jornada o en su propia jornada, dan respuesta a las necesidades de salud de la población. Una cosa es el término laboral de vacante y otra cosa es que dicha plaza no esté siendo cubierta por un profesional, dando la consiguiente atención a la ciudadanía”.

El problema no es de interpretación laboral sino de servicio real porque se producen bajas y los ciudadanos lamentan que no puedan ser atendidos por sus médicos o sustitutos. En los pueblos, eso se nota.