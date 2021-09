Chivite destaca que llegarán más "buenas noticias" en relación al TAV

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite , ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento Foral que, en relación al tren de alta velocidad, "vamos a seguir dando buenas noticias sobre esta infraestructura".

"Trabajamos para avanzar con el compromiso claro del desarrollo del TAP en Navarra", ha apuntado la presidenta, que ha puesto de manifiesto que esta era "una negociación que llevaba atascada veinte años".

Navarra Suma, UE destinados al TAV en Navarra, pero se ha preguntado "en qué plazos" se va a hacer ese gasto y además, en relación al presupuesto de la obra, es "el chocolate del loro". El portavoz de Javier Esparza , ha reconocido que "se han producido anuncios que son relevantes", como los 145 millones de euros de ladestinados al TAV en Navarra, pero se ha preguntado "en qué plazos" se va a hacer ese gasto y además, en relación al presupuesto de la obra, es "el chocolate del loro".

"Además de anunciar, cuándo van a hacer algo", ha preguntado Esparza, que ha resaltado que, "en dos años y dos meses en el Gobierno", la presidenta "no ha licitado absolutamente nada que tenga que ver con el TAV".

Sobre la ubicación de la estación del TAV en Echavacoiz, ha dicho que se alegra de ello, pero ha considerado que "en estos anuncios deberían dejar de tomar el pelo a la gente", porque "seis años les ha costado" llegar a este acuerdo, cuando ya era la ubicación señalada en el año 2015.

"Es normal que no nos creamos lo que no nos están contando", ha apuntado Esparza, quien ha afirmado no ver "un compromiso decidido del Gobierno de Navarra para sacar adelante esta infraestructura".