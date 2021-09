Salud Pública señala que Navarra puede estar "ante el final de la situación pandémica"

El último informe epidemiológico elaborado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra señala que, salvo que aparezcan nuevos factores inesperados, la Comunidad foral "puede estar ante la finalización de la situación pandémica".

Eso sí, precisa que esto no significa que el COVID-19 vaya a dejar de circular definitivamente, "sino que probablemente se incorporará a la lista de infecciones que circulan de forma endémica o en epidemias estacionales".

Destaca, además, que "no es descartable que el COVID-19 pueda ocasionar ondas en otoño o invierno, pero probablemente tendrán un impacto en la salud progresivamente menor gracias a la alta cobertura vacunal y a la aplicación de otras medidas preventivas por la población. En las personas correctamente vacunadas, el riesgo debido al COVID-19 no es mayor al de otras enfermedades comunes como la gripe. Por el contrario,r de presentar formas graves de la enfermedad si llegan a infectarse, y conforme pase el tiempo y las medidas preventivas se relajen, podrían adquirir la infección ante cualquier descuido".

En la semana del 13 al 19 de septiembre, ha descendido la incidencia de infecciones por debajo del umbral epidémico, tras 14 meses de actividad epidémica ininterrumpida. Salud Pública destaca que "a diferencia del primer periodo epidémico del COVID-19 (marzo-abril de 2020), en el que se consiguió la remisión mediante medidas muy estrictas, cuyo efecto se perdió al recuperar la actividad cotidiana, la finalización de este segundo periodo epidémico se ha conseguido gracias a la vacunación de la población, cuyo efecto es duradero, y al agotamiento de la capacidad de difusión de las sucesivas variantes en nuestro medio".

En esta última semana se han confirmado en Navarra 214 casos por PCR o por antígeno (32 por 100.000 habitantes), lo que supone un descenso del 44% respecto a la semana anterior. Desciende marcadamente la incidencia en todos los grupos de edad. En menores de 15 años la tasa es de 64 por 100.000 habitantes y en los restantes grupos de edad es menor de 40 casos por 100.000. Los casos de transmisión en domicilio explican el 49% de las infecciones, el ámbito social explica el 10% de los casos, y los casos que desconocen el origen de la infección son el 33%. El ámbito laboral se ha asociado con el 2,8% de los casos, el escolar con el 5,6% y el ámbito socio-sanitario con el 1,9%. La variante Delta es responsable del 99% de los casos, "pero su incidencia decreciente indica signos de agotamiento de su capacidad de difusión en Navarra, sin que haya surgido hasta el momento otra variante que la reemplace", subraya el informe.

INGRESOS Y DEFUNCIONES

Desciende el número de ingresos hospitalarios por COVID-19, que pasa de 26 a 8, el de ingresos en UCI, que pasa de 5 a 1, y aumentan las defunciones por COVID-19 de 2 a 8, "lo que se explica por su presentación tardía".

VACUNACIÓN

Hasta el 19 de septiembre se han administrado 960.624 dosis de vacuna: 519.284 personas, 79% de la población de Navarra han recibido alguna dosis, y 507.124 (77%) han recibido la pauta completa. Entre la población de Navarra de 12 años y más, el 89% ha recibido alguna dosis y el 87% tiene la vacunación completa. El 80% de las personas de 12 a 19 años han recibido la primera dosis.

IMPACTO DE LA VACUNACIÓN

El informe revela que, desde el comienzo de la vacunación en Navarra, se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna más de 12.500 infecciones sintomáticas, 2.800 ingresos hospitalarios, 310 ingresos en UCI y 1.200 defunciones por COVID-19. "A este impacto hay que sumarle el efecto indirecto de reducción de la circulación de coronavirus por la inmunidad de la población. En ausencia de vacunación, la quinta onda pandémica hubiera tenido un impacto considerablemente mayor en Navarra, o como alternativa, hubieran sido necesarias medidas preventivas mucho más drásticas de reducción de la interacción social y de movilidad", señala.

RECOMENDACIONES

​En entornos en los que exista evidencia o sospecha de circulación del COVID-19 u otros virus respiratorios, cada persona debe poner los medios para evitar contagiarse y transmitir la infección, mediante la combinación de las siguientes medidas:



Distancia física interpersonal. El mantener una distancia interpersonal de más de metro y medio minimiza el riesgo de transmisión. Cuando no puedan mantenerse estas condiciones debe utilizarse mascarilla.



Uso de mascarilla cuando no se mantiene la distancia física de seguridad entre personas. Protege principalmente a la persona que la usa, y también a las personas de su entorno. Se debe mantener el uso de la mascarilla en situaciones en las que se coincide con personas no convivientes habituales, en espacios cerrados o en espacios abiertos si no se mantiene la distancia interpersonal.



Vacunación. La vacunación completa reduce mucho el riesgo de presentar enfermedad grave, y notablemente el riesgo de infección ante un contacto con un caso.