El Defensor del Pueblo confirma que apreció "relevancia penal" por posible cohecho en el SNS

Según ha narrado, el denunciante remitió en noviembre un escrito al Defensor, y al parecer también a responsables del Servicio Navarro de Salud, en el que explicaba que había sido relegado y sufrido acoso profesional, finalmente expulsado del servicio al no ser aceptado por sus compañeros y su historia clínica consultada por dos médicos sin autorización.

Y del posible delito de cohecho, del que aportó grabaciones al requerirle el Defensor alguna prueba de lo que denunciaba, dijo que un médico de la sección de corazón del CHN había trasladado una oferta de 4.000 euros por parte de una empresa por el aumento de lo facturado que se pagarían a cuatro facultativos en tarjetas del Corte Inglés "no rastreables".

"Se trata de hechos que pueden tener relevancia penal", ha dicho Enériz, y por eso el 17 de noviembre de 2020 remitió un escrito a la Fiscalía junto con la documentación y las grabaciones y ésta el 10 de diciembre el Fiscal respondió que, tras incoar diligencias de investigación, los había trasladado al juzgado al entender que podía haber varios delitos, por lo que el Defensor del Pueblo suspendió su actuación.

Para el portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin , en este asunto "lo más grave no es que ocurran estas cosas, lamentables y rechazables, sino cómo reacciona la Administración y sus responsables anta el conocimiento de estos hechos", ya que debía "proteger al máximo" al denunciante que "actúa en favor de la Administración" y, sin embargo él ha sido "represaliado injustamente" y la Administración, aún conociendo los hechos "un año antes, no solo no lo comunica al Fiscal sino que ni siquiera ordena una investigación interna, reservada".