NA+ acusa al Gobierno foral de intentar "evitar investigar" la denuncia de un posible delito de cohecho en el SNS

El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha acusado al Gobierno foral de intentar "por todos los medios evitar investigar" la denuncia de un posible delito de cohecho en el Servicio Navarro de Salud, consistente en un presunto cobro de comisiones a cambio de la facturación a una empresa de instrumental sanitario.

Además, según Sánchez de Muniáin, los responsables de Salud y del Gobierno foral "conocían los hechos relativos a la denuncia con las mismas pruebas, al menos un año antes, y no iniciaron investigación alguna hasta que fueron sorprendidos por una investigación penal".

Sánchez de Muniáin ha remarcado en una rueda de prensa que "nuestra misión no es determinar si ha habido cohecho sino controlar si quienes tienen la misión de enfrentar este caso, averiguar la verdad, poner a los responsables ante los órganos judiciales si corresponde y aplicar todos los controles, lo han hecho o no" y "si han protegido a la persona que denuncia o no". Por eso, ha indicado, su grupo solicitó información vía parlamentaria y realizó una serie de preguntas a la consejera de Salud, Santos Induráin.

Así, ha afirmado que "de lo que nos va llegando, las primeras sospechas confirman que el Gobierno de Navarra ha intentado por todos los medios evitar investigar una denuncia por un posible delito de cohecho" hasta que "ha sido sorprendido por una investigación penal" iniciada a instancias del Defensor del Pueblo.

Ha sostenido, además, que el Ejecutivo foral "no sólo no ha protegido" al profesional denunciante sino que "finalmente ha sido castigado y ha propiciado un auténtico calvario laboral", siendo expulsado del área en la que trabajaba. "Todas las sanciones que han recaído en este trabajador son posteriores a la denuncia", ha subrayado.

El parlamentario de NA+ ha afirmado que el Gobierno "ha intentado envolver esto en una especie de cortina de humo, en una especie de conflicto entre profesionales". "El conflicto es la consecuencia no la causa, como quiere ver el Gobierno", que "no ha enfrentado la causa principal, que es que tiene conocimiento de que se ha podido cometer un delito y no ha puesto los medios para investigarlo o sancionarlo", ha asegurado.

Sánchez de Muniáin ha afirmado, además, que la consejera Induráin "falta a la verdad" en sus respuestas escritas al decir, por un lado, que no denunció estos hechos a la fiscalía por "no disponer de indicios". Sin embargo, el parlamentario ha asegurado que estas declaraciones "son desmentidas con rotundidad" por un informe de una consultoría de coaching encargado por el Gobierno que señala que el denunciante facilitó unas grabaciones "donde se hablaba de estos hechos" a los integrantes del equipo de profesionales. Por otro lado, ha destacado que un expediente disciplinario abierto después de iniciada la investigación penal "certifica" que el funcionario denunciante facilitó estas grabaciones al gerente del CHN "al menos desde el 23 de julio de 2020", casi seis meses antes de que se iniciase la investigación.

Juan Luis Sánchez de Muniáin ha explicado que en el expediente disciplinario señala que el instructor escuchó las grabaciones del denunciante "y dice que las expresiones que allí se escuchan pueden hacer pensar que el profesional, además de exponer la oferta que le hace una determinada empresa de instrumental médico, está exponiendo su aceptación al resto", lo que "ya podría reunir todos los elementos del tipo de cohecho". "Es temerario afirmar que, como prácticamente desde el primer momento ven que no ha pasado nada, no denuncian a la fiscalía", ha sentenciado.

El representante de NA+ ha recalcado que estas grabaciones han sido escuchadas por "prácticamente toda la cadena de responsables de Salud y quizá del Gobierno de Navarra". A este respecto, ha afirmado que se puede comprobar que el 3 de noviembre de 2020 la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, recibió un burofax en el que el denunciante le exponía estos hechos, las "represalias laborales que estaba sufriendo" y se pone a sus disposición para "aportar el material probatorio disponible".

Sánchez de Muniáin ha criticado que la consejera dice que las "represalias" al denunciante se han tomado "como consecuencia de otras cuestiones que no tienen que ver con esta denuncia". Sin embargo, ha afirmado que "todos los motivos en los que se apoya el gerente para expulsar al denunciante son posteriores a la denuncia".

Así pues, el parlamentario de NA+ concluye que los responsables de Salud y del Gobierno "conocían los hechos relativos a la denuncia con las mismas pruebas, al menos un año antes, y no iniciaron investigación alguna hasta que fueron sorprendidos por una investigación penal". Asimismo, ha remarcado que "se deduce" que en los años 2018 y 2019 "se incrementa la facturación" de la empresa que presuntamente estaría implicada en estos hechos.

Sánchez de Muniáin ha precisado que pedirán más información sobre este tema, pero ha considerado que lo conocido "se acerca mucho más a la versión del denunciante que a la versión de la consejera y los responsables de Salud". "Una Administración correcta y recta tiene que encarar con determinación estas malas prácticas para que no se generalicen, porque no puede ocurrir que quien denuncia con valentía sufra un calvario laboral" porque "es una manera de disuadir al resto de funcionarios a cumplir con su deber", ha manifestado.

El parlamentario de Navarra Suma ha señalado que "tenemos que hacer más comprobaciones para formalizar estas conclusiones, pero si el Gobierno no reacciona, no aporta más información, se asemejará más a esta mala visión de la Administración que no coincide con una Administración honesta".

Por ello, NA+ va a solicitar la comparecencia del Defensor del Pueblo y de la consejera de Salud "para que nos dé luz sobre estas contradicciones" y pedirá más información relativa a la facturación de la empresa presuntamente implicada.