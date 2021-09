La humedad de los bosques abona un buen inicio de recogida de setas

La humedad ambiental que retienen los bosques de Ultzama y la superficie que abarcan Erro, Burguete y Roncesvalles redoblan las expectativas de recolección entre responsables de la gestión de sus respectivos parques micológicos en el inminente arranque de la temporada otoñal. Cualquier previsión, no obstante, está sujeta a las variables de la climatología. La lluvia es fiel aliada de los cientos de aficionados que preparan su cesta de mimbre y están pendientes de las predicciones atmosféricas para dar rienda suelta a su afición. Por de pronto, en Ultzama los augurios son halgüeños. “La campaña -dice el micólogo Javier Gómez Urrutia, de Uxama Sociedad Microcooperativa- empieza bien. Hay ziza hori y gamuzas, entre otras setas. Y también empiezan los primeros Boletus gr. edulis y variedad de setas en el robledal”.

De manera oficial, el acotado de Ultzama, el primero habilitado bajo las características de de un parque micológico, abrirá este viernes. Será su decimoquinta campaña desde que se impuso un modelo de gestión respetuoso con el medio ambiente y disuasorio de masificaciones y abusos recolectores que acababan obturando pistas con el aparcamiento de vehículos. La concesionaria de su administración hasta 2024, Uxama Sociedad Microcoperativa, abunda en la misma idea con un objetivo de sostenibilidad en la práctica de recogida desde una perspectiva ambiental, social y económica que “permita conservar las especies y sus hábitats” y procure una “convivencia amabale, sin perjudicar los modos de vida local”. El criterio económico incorpora la obligación de pagar por su parte un canon anual al Ayuntamiento. La novedad de este año en Ultzama está determinada por la oferta de un nuevo permiso de fin de semana, al precio de 12 euros.

El parque de Erro-Roncesvalles se encuentra inmerso en la elaboración de una guía de buenas prácticas y un catálogo de setas comestibles y sus dobles venenosas.

Las buenas previsiones de la campaña en ciernes que baraja el micólogo Javier Gómez Urrutia se ven alimentadas por el interés mostrado por aficionados con llamadas efectuadas en las últimas semanas. La demanda es creciente en los dos últimos años por efecto de la pandemia y la búsqueda de alternativas de ocio al aire libre. “Está tirando mucho cualquier actividad en el monte”, subraya Javier Gómez. La micología se ha visto, en ese sentido, favorecida.

LLAMADA A LA PRUDENCIA

Sea como fuere, las advertencias a la prudencia ante la duda para identificar un ejemplar vuelven a arreciar entre los especialistas por el registro de intoxicaciones. Conviene preguntar antes que lamentar, dictan con buen criterio. No por ser repetidas las indicaciones en ese sentido, todos los años se producen casos que revisten mayor o menor gravedad y precisan de atención sanitaria.

Así las cosas son 17 los espacios sometidos a algún tipo de control en Navarra, incluido el Parque del Señorio de Bertiz, cuyo plan de gestión prohíbe la recolección a no residentes de Bertizarana. El capítulo de medidas se extienden desde las sujetas a ordenanzas municipales hasta la colocación de cadenas en senderos para que no pasen coches.

Parque de Ultzama

1 Precio recreativo para no empadronados. 7 € (permiso diario); 12 € (fin de semana) y 80/50 € (anual). Grupos y asociaciones, 5 € (permiso diario).

2 Precio recreativo para empadronados. 10 € (anual).

3 Precio del permiso científico-didáctico. Gratuito.

3 Contacto en www.parquemicologicoultzama.com Tfno. 646184263. El horario de atención al público en el punto de información micológico será de 8.30 a 15.00 horas, viernes, sábados, domingos y festivos desde este viernes hasta el 14 de noviembre.

4 Actividades de esta campaña Curso semi-presencial de micología, pensado para que cada uno desarrolle su itinerario formativo. 19 visitas guiadas micológicas y 3 visitas fotografiando setas.

5 Parte micológico. Todos los jueves a la tarde se publicará el parte micológico en la web.

6 Consultorías micológicas. A partir del 24 viernes, sábados, domingos y festivos de 13.00 a 15.00 horas. Si no se es abonado, el precio es de 3 euros.

7 X Día del Hongo. Será el 17 de octubre, organizado por la Asociación de Desarrollo Turístico de Ultzama.

Erro-Roncesvalles

1 Precio recreativo para no empadronados. 5 € (permiso diario) 80 € (anual) y 50 € (para todos fines de semana y festivos o únicamente días de entre semana no festivos).

2 Precio recreativo para empadronados, con un año de antigüedad en el padrón municipal 10 € (anual).

3 Dónde pedir los permisos diarios. En el punto de información, a través de la página Web (www.parquemicologicoerro.com) o en los siguientes establecimientos colaboradores: Bar Juan (Bizkarreta- Guerendiain), Dendaberri (Burguete); Camping Urrobi (Espinal), ALbergue de Sorogain, Venta Baztan (Eugi), Concejo de Aintzioa, Bar Zuretzat, de Erro.

4 Dónde pedir los permisos anuales. Los permisos anuales podrán solicitarse en el punto de información o a través del teléfono (948391281), whatsapp (686251201) o por correo electrónico (info@parquemicologicoerro.com).

5 Horario del punto de información micológica (c/San Pedro, 26 Bizkarreta- Guerendiain). Fines de semana y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

6 Actividades de la nueva temporada. Fechas a concretar para salida micológicas, consultoría micológica y curso de micología.

Consejos prácticos

1 No fiarse de las apariencias ni de los consejos de inexpertos.

2 Ante cualquier duda, jamás consumir una seta. Acudir al asesoramiento de una sociedad micológica o un parque micológico.

3 En caso de intoxicación. Guardar un trozo de la seta consumida. Servirá a los servicios médicos para identificarla y analizarla.

4 Los casos menos graves se revelan en menos de 6 horas. Si pasan más de 6 horas y comienzan a sentirse síntomas, la intoxicación puede ser grave. Es importante la pronta respuesta en el tratamiento.

Más allá de asegurar un medio de ocio con un tirón cada vez más intenso, la micología puede convertirse en fuente de recursos ecomómicos. “En Navarra - se puede leer en la Agenda Forestal, de marzo de 2019- se han realizado varios estudios de producción micológica, en los cuales se ha estimado la renta económica anual que supondrían”. En determinados montes, “la comercialización de hongos podría reportar ingresos muy parecidos a los de la venta de madera, detectándose masas que generarían incluso una mayor rentabilidad. Las oportunidades en torno a la puesta en valor, tanto de productos micológicos como servicios en torno a la micología en Navarra son muchas”. Medio Ambiente está empezando a diseñar un trabajo para analizar la productividad potencial micológica.

El mapa de acotados y ordenanzas

​

​La recolección está sujeta en algunos municipios y concejos al cumplimiento de una serie de normas, entre ellas, la posesión de permiso. Todo ello para preservar el bien natural y evitar masificaciones

​

​SETAS MÁS BUSCADAS

​

​Illarraka/Pardilla



(Citocybe nebularis)

Láminas decurrentes

Láminas blancas cuanto está desarrollada

Olor fuerte (no de harina)

​

​Gibelurdin



(Russula virescens)

No presenta volva en la base del pie

No presenta anillo en el pie

Carne que rompe como la tiza

​

​Ziza hori/Rebozuelo



(Canthallerus cibarius)

Himenio a pliegues

Crece en el suelo

No crecen del mismo pie



​

​Y SUS DOBLES VENENOSAS

​

​Entoloma



(Entoloma lividum)

Láminas escotadas

Láminas rosa-salmón cuando está desarrollada

Olor de harina agradable

​

​Amanita Phalloides



También llamada: Oronja Verde

Presenta volva en la base del pie

Presenta anillo en el pie

Carne fibrosa (como la madera)

​

​Seta de olivo



(Omphalotus illudens)

Himenio a láminas

Crece especialmente en tocones

Crecen del mismo pie