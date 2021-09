ANET critica que Educación "sigue adelante con una licitación del transporte escolar con errores en las tarifas"

La Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística (ANET) ha criticado que el Departamento de Educación "sigue adelante con una licitación del transporte escolar con errores significativos en las tarifas de licitación".

enmendar los errores de la licitación de transporte escolar de este curso y los cuatro siguientes". En un comunicado, ANET ha expresado su preocupación por "la falta de atención a la realidad del sector, como parade la licitación de transporte escolar de este curso y los cuatro siguientes".

Según ha indicado, "se trata de una licitación planteada para cubrir el transporte de los alumnos a los centros públicos de estudios durante los próximos 5 años y que se presentó por primera vez en mayo y, en agosto, por segunda, con fecha para presentar ofertas el próximo 24 de septiembre".

En opinión de la asociación, "la falta de atención al sector se ve reflejada desde el estudio de costes, porque las imputaciones de estos no reflejan los cálculos de igual forma que lo haría una empresa, dejándose numerosos factores que harían incrementar las tarifas, como es la falta de cómputo del coste del viaje de vuelta de las personas acompañantes tras realizar la ruta, o el gasto actual de gasóleo, que no deja de subir, etc". "Se trata de uno de los aspectos que señalamos en el recurso presentado en mayo y que, sin embargo, se desestimó por el tribunal", ha agregado.

Según han expuesto desde ANET, "en esta última licitación, además de no considerar correctamente los costes, se incorpora una bajada de un 5% en las tarifas de mayo, por la bajada de un 6% del beneficio aplicado en el estudio de costes". "La razón para desestimar algunas de las apreciaciones realizadas sobre el estudio de costes y sobre las condiciones de licitación fue la discrecionalidad técnica de la administración contratante. No obstante, seguimos considerando que existe un margen dentro de dicha discrecionalidad para dialogar o, por lo menos, enmendar los errores", ha reivindicado.

La asociación ha afirmado que "entre los errores señalados y que no podemos volver a presentar porque se desestimaron por el tribunal o por detectarlos fuera del plazo de recurso" hay dos "más significativos" y que "juntos suman al menos una falta de presupuesto del 13,91%".

En este sentido, ha detallado que "el primero está relacionado con el cómputo de horas de los tramos adicionales de 20 km y, el segundo, con las tarifas de los tipos de vehículo, dejando en entredicho la aplicación del estudio de costes empleado".

"El error detectado con el cómputo de horas lo presentamos de forma muy completa el pasado día 7 al Departamento de Educación. En total, supone una falta de presupuesto de 3.215.765,63 euros (un 5,58% del presupuesto) para los próximos 5 años de licitación", ha precisado.

A su juicio, "el origen del fallo se encuentra en el cómputo horario de los tramos adicionales de 20 km, a los que se ha añadido el cómputo horario de 15 minutos (tiempo estimado para recorrer cada tramo añadido de 20 km), calculados con una multiplicación de 0,15 cuando suponen un 0,25 del coste estimado de una hora (la cuarta parte de una hora, 0,25)".

Además, ANET ha censurado que "aparte de dejar fuera de la licitación a los vehículos más pequeños, la tarifa aplicada no se corresponde con las analizadas en el estudio de costes sobre el que se basa la licitación". "Se van a quedar sin posibilidad de licitar los vehículos de menos de 22 plazas. Concretamente, de los 508 autobuses de Navarra, más de 60 se quedarían sin poder presentarse", ha advertido.

Para la asociación, "todos estos errores solo se solventarían con una nueva licitación". Y ha censurado que "la falta de viajes, gastos de mantenimiento de los autobuses sin ingresos y falta de ayudas durante la pandemia se ha solapado con la falta de atención al sector para realizar una licitación de transporte escolar adecuada para los 5 años en los que está planteada".

Por ello, ha reclamado "una nueva licitación que corrija los errores señalados y adecue a la realidad el servicio prestado, dado que solo dos errores suponen al menos la falta de un 13,91% del presupuesto (algo más de 8 millones en los 5 años), cuando el beneficio se ha quedado reducido en la última licitación a un 12%, sabiendo que el error se debe al cálculo de los costes sobre los que aplican dicho beneficio", motivo por el que han decidido presentar un recurso contencioso-administrativo.

"Nos encontramos ante una falta de capacidad de inversión futura para mejorar este servicio diario a nuestros hijos durante los próximos 5 años, así como para mejorar la sostenibilidad del sector", ha sostenido.