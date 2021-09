Salud plantea cerrar las salas de fiesta a las 3 de la madrugada

El Gobierno de Navarra t rabaja ya en la relajación de medidas a partir del próximo día 17 de septiembre. En la reunión que mantuvieron representantes del ejecutivo navarro con el presidente de la), Carlos Tabar, y otros miembros, se puso encima de la mesa la intención de Salud de ampliar en una hora más, de la 1 a las 2 de la madrugada , el horario de la mayoría de la hostelería, aunque en el caso de lasse les permitiría hasta las 3 de la madrugada. La propuesta con la que se abrió la reunión no es definitiva, ya que tras un intercambio de posturas, ambas partes volverán a reunirse la próxima semana para perfilar cómo será el nuevo escenario de horarios.al finalizar el encuentro, afirmó que el sector ha pedido recuperar su horario normal,porque considera que, entre otros argumentos, han estado cerrados más de diecisiete meses, ha sido el sector hostelero más castigado y el actual número de contagios a la baja permite poder recuperar, como dijo, "su derecho a trabajar". La asociación ha pedido al Gobierno que reflexione y que plantee unos horarios de apertura en función de la tipología de cada establecimiento (cafetería, bar de copas, discoteca, restaurante, etc) porque así lo marca el catálogo de actividades económicas y porque "es lo justo" ya que, consideran, no puede haber un tratamiento uniforme para un sector que no lo es.