Agosto ha sido muy seco y con temperaturas habituales para la época en Navarra

El pasado agosto fue muy seco y con temperaturas habituales para esta época, según se recoge en el comentario meteorológico que todos los meses elabora el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Como consecuencia de la escasez de precipitaciones, el agua almacenada en los embalses ha descendido del 54% de julio al 38% actual.

En general, las precipitaciones no llegaron a registrar ni la mitad de los valores medios, salvo en el tercio sur (gran parte de la Ribera y áreas de la Zona Media) donde las tormentas registradas la noche del 31 al 1 provocaron que el mes se califique como muy húmedo en esas zonas. Estas tormentas provocaron cortes de carretera e inundaciones en algunas localidades como consecuencia de las elevadas precipitaciones registradas en una hora, ya que varias estaciones automáticas alcanzaron los 30 litros en una hora, llegando incluso alguna a superar los 60 litros en el mismo intervalo de tiempo. Estas tormentas ocasionaron que las estaciones de Lerín y Cabanillas superaran la efeméride de precipitación en 24 horas del mes de agosto. Sin embargo, en la mayoría de las estaciones no se llegó a registrar ni el 50% de la media, y han sido numerosas las que no alcanzan ni una cuarta parte de lo habitual de sus respectivas series.

Por lo que respecta a las temperaturas, fueron similares a los valores medios, salvo en las inmediaciones de la vertiente cantábrica, donde se quedaron más de un grado por debajo esos valores. En el resto de Navarra las temperaturas oscilaron entre ±0,5ºC respecto a lo habitual. Cabe destacar que entre los días 12 y 14 hubo un episodio de altas temperaturas, sobre todo las máximas, que provocó que varias estaciones batieran sus efemérides de temperatura máxima de agosto, como Galbarra, Genevilla, Igúzquiza, Javier o Alloz.

Por último, cabe indicar que las rachas máximas de viento se registraron en Arangoiti (101 km/h el día 16, y 96 km/h el día 17) y Bardenas Loma-Negra (97 km/h el día 16).