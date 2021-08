Vacunación entre 12 y 15 años: con ganas y poco miedo

Una doble fila de sillas negras esperaban la llegada de los menores navarros de 12 a 15 años. Era donde iban a esperar durante un cuarto de hora junto a sus padres tras recibir la primera dosis de Pfizer, todo para posibles reacciones.

En una mañana tranquila en el pabellón de la Universidad Pública de Navarra, lejos de las largas colas formadas semanas atrás, iban llegando jóvenes con cita para vacunarse. Algunos acompañados por su padre o madre y otros acudían solos pero con consentimiento informado. El jueves, Salud abrió citación para los 29.148 niños comprendidos entre los 12 años -ya cumplidos- y los 15. El aviso se hizo a través de un SMS a los móviles de los familiares de los menores anunciando que ya se podía pedir día y hora vía ‘online’.

El pinchazo

Uno de ellos era Nikolas Epalza Arnedo, vecino de Pamplona de 13 años. Él salía animado junto a su padre Pablo Epalza Ruiz de Alda. “Ya había ganas de vacunarse. No he notado nada”, reconocía el hijo. “El mismo día que anunciaron que se podía pedir citación la hicimos. La verdad es que nos costó algo. Nos dieron una fecha que nos venía mal por tema de vacaciones y, finalmente, nos han dado antes”, explicaba el padre. Al joven pamplonés le pusieron la primera dosis de Pfizer. “No hemos tenido nunca dudas a la hora de ponernos la vacuna. No dudamos de ella”, reconocía Pablo Epalza, que ya cuenta con la pauta completa. Al igual que su hijo recibió las dosis de Pfizer.

En el interior del pabellón, en esa doble fila de sillas casi vacía, reposaba Maialen Martínez Lavega junto a su madre. A esta joven pamplonesa de 14 años le vacunaron en el hombro derecho. “Me daba un poco de respeto el pinchazo”, reconocía Martínez. “Ahora ya estoy un poco más relajada”, añadía. “Hemos conseguido cita a través de una llamada esta misma mañana. Estábamos un poco preocupadas porque llegábamos tarde, pero no ha pasado nada”, decía la madre. “Al llegar hemos presentado el DNI y ya está”, explicaba ella misma. El consentimiento, que es un formulario disponible en la Carpeta Personal de Salud, es para los menores que acuden solos a los centros de vacunación.

Justo detrás de estas vecinas de Pamplona esperaban Eider Goikoa Muniáin, también de 14 años, y su padre José Luis Goikoa Arbilla. Acudieron desde Larumbe, un concejo del municipio de Iza. “Pedimos la cita el jueves”, explica el padre. A Eider Goikoa le vacunaron en el brazo izquierdo. “Había un poco de nervios, pero no he notado casi nada. Estoy muy bien”, decía Eider Goikoa.

El comienzo de la vacunación de estas edades se debe al incremento de las dosis de vacunas ARNm (Pfizer y Moderna), las mismas que serán utilizadas para población de menor edad, como informaba Salud en un comunicado. Desde Osasunbidea recuerdan que es importante tener en cuenta que, “por razones de la ficha técnica de la vacuna”, solo se administrará la dosis a aquellos jóvenes que hayan cumplido ya los doce años. En los próximos días, conforme se vaya actualizando el sistema informático, podrán acceder a las agendas los menores que cumplan la edad.

Mientras tanto, en los centros de vacunación se sigue completando la pauta del resto de la población.

En la misma franja de edad, pero ya con la segunda dosis por estudiar fuera

A pesar de que esta semana el Gobierno de Navarra abría citación para los más de 29.000 jóvenes entre los 12 y 15 años, en los centros de vacunación había excepciones. Había adolescentes que iban a por la segunda dosis en vez de la primera. Por ejemplo Alejandro Barasoain Arrondo, pamplonés de 15 años que acudió al pabellón universitario de la UPNA junto a su padre Rafael Barasoain Arrondo. “He venido a ponerme la segunda dosis”, comentaba el joven mientras esperaba el cuarto de hora después de la vacuna.

“Tuvimos que hacer una instancia justificando que por temas educativos en el extranjero necesitaba estar vacunado para viajar. La verdad que no nos pusieron problemas y el día 18 de julio, más o menos, nos dieron cita para la primera dosis”, explicaba el padre. Prácticamente cinco semanas antes que todos los de su edad.

Alejandro Barasoain viajará en los próximos días hasta Nueva Jersey, estado de Estados Unidos, para cursar 1º de Bachiller a lo largo de un año. “No solo vale con viajar vacunado por completo, también tiene que presentar una PCR negativa”, indicaba Rafael Barasoain haciendo referencia a las condiciones impuestas para salir fuera de España. “No sabemos si la vacuna será lo mejor o no, pero hay que ponérsela. Más aún con todo este tema del viaje”, añadió.

A Alejandro Barasoain le suministraron la vacuna Pfizer. “No me he enterado en ninguna de las dos vacunas, ningún problema”, reconocía el joven. “Me obligan para viajar a Estados Unidos y ya estoy vacunado. Los amigos de mi cuadrilla entienden que me hayan vacunado antes que a ellos”, reía con la camiseta remangada en el brazo derecho.