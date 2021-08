Uno de cada cuatro contagios ahora es de personas con vacunación completa

Uno de cada cuatro contagios que se han registrado en Navarra en las dos últimas semanas -entre el 18 de julio y 1 de agosto- es de personas que han recibido la pauta completa de vacunación. Así se desprende de los Informes de Vigilancia que, semanalmente elabora el Instituto de Salud Pública. En el de la semana 28 (del 12 al 18 de julio) se reseñaba que, desde el 1 de enero hasta el 18 de julio se habían contagiado 911 personas con vacuna completa. Ayer, en el último informe (del 26 julio al 1 de agosto), este perfil de contagiados había aumentado hasta 2.268. Por tanto, en dos semanas, en plena cresta de la quinta ola, se han detectado un total de 1.357 contagios de personas vacunadas al completo, que suponen el 25% de los 5.469 casos registrados en el mismo periodo de tiempo, siempre según datos del INSPL.

Si la comparativa se aplica a las personas ingresadas se desprende que, en las últimas dos semanas, han ingresado en la red hospitalaria 47 personas con la pauta completa (el 35% de los 134 ingresos contabilizados en total por el citado organismo en esas casi tres semanas). En el caso de UCI, han ingresado en las últimas dos semanas 3 personas con pauta completa, el 17% de las diecisiete personas que han requerido este tipo de cuidados intensivos. Y, en cuanto a los fallecidos, siempre desde el 18 de julio al 1 de agosto, 5 personas que tenían la pauta completa han fallecido (el 65% de los 8 decesos registrados en ese plazo de tiempo).

“DIFERENCIA ABISMAL”

El director general de Salud, Carlos Artundo, contó ayer que en estos momentos hay personas vacunadas que están ingresando, pero subrayó que “la diferencia entre vacunados y no vacunados es abismal”. “No hay ninguna duda de que las vacunas son tremendamente eficaces en cuanto a proteger a la gente de la infección, de la hospitalización, de la hospitalización grave en UCI y de la muerte”, aseguró. “Es obvio que las vacunas están protegiendo de una manera tremenda. Entre estar vacunado y no estarlo, por los datos que tenemos en Navarra, es abismal”, enfatizó Artundo, aunque avisó de que no hay “protección al 100%”, por lo que llamó a los ciudadanos a seguir protegiéndose con la mascarilla, la distancia social de seguridad y otras medidas preventivas.

EFECTIVIDAD DE LA VACUNA

​

​Para prevenir la enfermedad con síntomas:

​

​63%

​Con una dosis.

​​78%

​Con pauta completa.

​

​Para prevenir ingresar en un hospital:

​

78%

​Con una dosis.

​​91%

​Con pauta completa.

​

​Para prevenir infección asintomática:

​

56%

​Con una dosis.

​​70%

​Con pauta completa.

Notificados 2.480 efectos adversos en mujeres y 894 en hombres

Desde el 27 de diciembre hasta el 25 de julio el Centro de Farmacovigilancia de Navarra ha recibido un total de 3.374 notificaciones de acontecimientos adversos por vacunas covid-19. Es decir, sobre el total de vacunas administradas hasta esa fecha (843.500), las notificaciones de efectos adversos suponen un 0,4%. El 95% de ellas son leves (3.189) y el 5% graves (185). Así, los casos graves notificados suponen un 0,02% del total de vacunas administradas.

El mayor número de casos notificados afecta a mujeres (un 73,5%). Así se refleja en el último informe del Centro de Farmacovigilancia de Navarra.

FIEBRE, DIARREA Y VÓMITOS, FRECUENTES

Los acontecimientos adversos más notificados son, por este orden, fiebre, cefalea, mialgia, malestar, dolor en la zona de vacunación, escalofríos, astenia, náuseas, fatiga, mareo, diarrea y vómitos.

El Centro de Farmacovigilancia de Navarra es el centro consultivo y asesor en materia de farmacovigilancia, tanto para autoridades sanitarias como para profesionales de salud y población.

Este centro integra todas las actividades de recepción, codificación, registro y evaluación de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Además, este centro cuenta con un nivel de notificaciones y de fiabilidad de la información muy elevadas, muy superior a la media estatal.

JANSSEN, LA QUE MÁS EFECTOS ADVERSOS

Por tipo de vacuna, el 0,3% de todas las notificaciones corresponden a personas vacunadas por Pfizer. El 0,7% de las notificaciones se deben a vacunados por AstraZeneca; el 1% de los efectos son de vacunados con Moderna, y el mayor porcentaje (2,1%) por personas vacunadas con Janssen.